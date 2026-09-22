În perioada ianuarie-iulie 2026, veniturile au ajuns la 13,5 miliarde de euro, în timp ce numărul turiștilor a ajuns la 20,43 milioane, cu aproape două milioane mai mult decât în perioada similară din 2025, potrivit Agerpres.

Veniturile de la turiștii din afara UE au crescut cu 18,3%

Veniturile generate de turiștii din UE au urcat cu 6,9%, la 7,094 miliarde de euro, iar cele de pe urma vizitatorilor din afara blocului comunitar au crescut cu 18,3%, la 5,783 miliarde de euro.

Veniturile de la vizitatorii din SUA au înregistrat un avans de 7,9%, la 1,062 miliarde de euro, cele de pe urma turiștilor britanici au crescut cu 23,3%, la 2,91 miliarde de euro, iar cele provenite de la italieni au urcat cu 31,6%, la 828,1 milioane de euro.

Veniturile de la turiștii germani și francezi au scăzut

În pofida unui avans de 7,7% al sosirilor din Germania, veniturile au scăzut cu 0,7%, la 1,981 miliarde de euro. Și sosirile din Franța au înregistrat un declin de 5,1%, iar veniturile au scăzut cu 16,8%, la 623,7 milioane de euro.