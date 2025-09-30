Ex-deputata moldoveancă Marina Tauber, condamnată la aproape 8 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor

30-09-2025 | 23:06
Marina Tauber

Fosta deputată din Republica Moldova Marina Tauber, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, a fost condamnată marți la 7 ani și jumătate de închisoare.

Stirileprotv

Marina Tauber ar urma să execute pedeapsa într-un penitenciar cu regim semiînchis, condamnarea fiind pronunțată în dosarul legat de finanțarea ilegală a fostului partid ȘOR, transmite news.ro.

Pentru a fi încarcerată însă, apropiata lui Șor ar trebui mai întâi să fie prinsă. Ea va fi dată în urmărire internațională, după ce a părăsit Republica Moldova încă din data de 7 ianuarie. În ultima perioadă a fost văzută la Moscova, în anturajul lui Ilan Șor.

În acest dosar, instanța din Chișinău a dispus confiscarea a peste 206 milioane de lei moldovenești. Condamnarea este însoțită de o interdicție de a ocupa funcții publice și de a exercita activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice timp de 5 ani.

Avocatul Sergiu Moraru a anunțat că va contesta sentința Marinei Tauber, calificând-o drept ilegală. El a spus că nu cunoaște unde se află Tauber, dar că discută cu aceasta referitor la aspectele juridice.

„Nu cunosc, nu mă interesează şi nu am aşa atribuţii pentru a monitoriza localizarea. (…) Eu discut cu doamna Tauber de atâtea ori de câte este nevoie referitor la aspectele juridice” a spus el.

Și Procuratura Anticorupție este posibil să conteste decizia, având în vedere că procurorii au cerut 13 ani de închisoare. Termenul pentru apel este de 15 zile.

Tauber este cercetată din 2022 pentru finanțarea ilegală a Partidului ȘOR, fiind acuzată de falsificarea raportului financiar al formațiunii și de acceptarea cu bună știință a finanțării de către un grup criminal organizat. Ea a petrecut aproape două luni în arest, fiind apoi plasată în arest la domiciliu și control judiciar. Pe 23 februarie 2023, Curtea de Apel a anulat majoritatea restricțiilor legate de măsura preventivă.

Reacția lui Ilan Șor: Răzbunarea Maiei Sandu

Ea a fost găsită vinovată pentru patru capete de acuzare privind falsificarea rapoartelor financiare și acceptarea finanțării ilegale.

Într-un clip video publicat pe Telegram, Tauber a declarat că ceea ce a făcut pentru cetățenii moldoveni merită sacrificiul, iar oligarhul Ilan Șor a transmis un mesaj prin care caracterizează sentința ca o răzbunare personală a Maiei Sandu pentru „forța, curajul și demnitatea Marinei”.

