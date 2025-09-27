Partidul Moldova Mare, condus de o apropiată a fugarului Șor, eliminat din cursa electorală. Era finanțat din străinătate

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anulat vineri seară înregistrarea Partidului Moldova Mare şi a candidaţilor la funcţia de deputat din partea acestei formaţiuni politice la alegerile parlamentare de duminică, au anunţat oficialii CEC.

Partidul Moldova Mare este condus de Victoria Furtună, o apropiată a lui Ilan Şor, politician şi om de afaceri moldovean stabilit în prezent la Moscova.

Scoaterea din competiţia electorală a acestei formaţiuni politice a fost motivată de finanţările ilegale de care ar fi beneficiat.

Conform CEC, "decizia Comisiei a fost luată ca urmare a examinării sesizărilor depuse de către: Partidul Social Democrat European, Inspectoratul de Poliţie Orhei, Inspectoratul Naţional de Investigaţii, Direcţia de Poliţie a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Centrul Naţional Anticorupţie, precum şi a informaţiei prezentate de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".

Era finanțat din străinătate și mituia alegătorii

"Motivele invocate ţin de folosirea de fonduri financiare şi materiale nedeclarate de către concurentul electoral în rapoartele privind gestiunea financiară, utilizarea de mijloace financiare din străinătate, oferirea de bani şi bunuri alegătorului, prestarea de servicii sau acordarea de foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile electorale, participarea în cadrul unui bloc electoral camuflat cu reprezentanţii partidelor politice a căror activitate a fost limitată ca urmare a recunoaşterii acestora ca fiind succesori ai unui partid politic declarat neconstituţional", au precizat reprezentanţii CEC.

Aceasta este cea de-a doua formaţiune politică din Republica Moldova eliminată, în ultimele 24 de ore, din alegerile parlamentare. În cursul zilei de vineri, CEC a dispus scoaterea de pe listele de candidaţi ale Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei a reprezentanţilor Partidului Inima Moldovei, condus de fosta başcană a Găgăuziei, Irina Vlah.

