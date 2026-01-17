Un șofer a rămas fără mașina de 30.000 de euro în urma unui control în trafic, în Giurgiu. Ce au descoperit polițiștii. FOTO

Stiri actuale
17-01-2026 | 12:52
politia de frontiera
Politia de Frontiera Romana

Un autoturism în valoare de 150.000 de lei (echivalentul a 29.468 euro), căutat de autorităţile din Italia, a fost descoperit de către poliţiştii de frontieră din Corabia, în urma unui control în trafic.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Corabia, autoturismul, condus de un cetăţean bulgar, care se deplasa pe direcţia Caracal - Corabia, a fost oprit în data de 16 ianuarie de către poliţiştii de frontieră, în cadrul unei acţiuni de control pe DN54.

"În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că vehiculul figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, alertă introdusă de către autorităţile din Italia. Drept urmare, autoturismul în valoare de 150.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale care se impun", a transmis Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu. 

Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării

Sursa: Agerpres

Etichete: masina furata, giurgiu, politia de frontiera,

Dată publicare: 17-01-2026 12:52

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard
Stiri Diverse
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard

Un bărbat beat, care furase un autoturism, a provocat un accident rutier, după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe o şosea din judeţul Teleorman. 

Mașină de poliție furată în Dolj. Autorul, un bărbat întors recent din străinătate, a fost reținut după 20 km
Stiri actuale
Mașină de poliție furată în Dolj. Autorul, un bărbat întors recent din străinătate, a fost reținut după 20 km

Este anchetă la IPJ Dolj, după ce un bărbat a furat o autospecială chiar din curtea unui post de poliție.

Un șofer urmărit în Ungaria a fost prins în România. Mașina sa era furată și nu avea permis de conducere
Stiri actuale
Un șofer urmărit în Ungaria a fost prins în România. Mașina sa era furată și nu avea permis de conducere

Un şofer a fost urmărit în Ungaria pentru că se afla la volanul unui autoturism furat, dar nu a putut fi prins, a intrat în România şi a fost oprit după aproape 50 de kilometri de la intrarea în ţară.

Un român a fost arestat în Germania după ce și-a furat propria mașină. Cum a fost posibil
Stiri Diverse
Un român a fost arestat în Germania după ce și-a furat propria mașină. Cum a fost posibil

Un bărbat de 27 de ani originar din România a fost reținut de poliția germană după ce și-a sustras propria mașină care fusese la rândul ei furată din România, potrivit agenției dpa.

Mașină de 50.000 de euro furată din Italia, descoperită la granița României. Tânăra care a încercat să scape este anchetată
Stiri actuale
Mașină de 50.000 de euro furată din Italia, descoperită la granița României. Tânăra care a încercat să scape este anchetată

O tânără de 21 de ani din Germania este anchetată de poliţiştii de frontieră după ce a încercat să iasă din România cu o maşină de 50.000 de euro furată din Italia.

Recomandări
Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună
Cultura
Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună

Guvernul nu va tăia salariile din Cultură pentru că oamenii de aici au oricum cele mai mici venituri din sectorul bugetar, spune ministrul Culturii, Andras Demeter. Potrivit acestuia, mulți angajați au salarii și de doar 3.000 de lei pe lună.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 Ianuarie 2026

02:10:25

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59