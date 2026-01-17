Un șofer a rămas fără mașina de 30.000 de euro în urma unui control în trafic, în Giurgiu. Ce au descoperit polițiștii. FOTO

Un autoturism în valoare de 150.000 de lei (echivalentul a 29.468 euro), căutat de autorităţile din Italia, a fost descoperit de către poliţiştii de frontieră din Corabia, în urma unui control în trafic.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Corabia, autoturismul, condus de un cetăţean bulgar, care se deplasa pe direcţia Caracal - Corabia, a fost oprit în data de 16 ianuarie de către poliţiştii de frontieră, în cadrul unei acţiuni de control pe DN54.

"În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că vehiculul figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, alertă introdusă de către autorităţile din Italia. Drept urmare, autoturismul în valoare de 150.000 de lei a fost indisponibilizat la sediul sectorului, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale care se impun", a transmis Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

