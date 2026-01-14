Doi hoți români, condamnați în Anglia. Au jefuit case și dormitoarele unor copii, la o zi după ce au ajuns în Marea Britanie

O pereche de hoți români a jefuit mai multe locuințe și a devastat inclusiv dormitoare de copii, la doar o zi după ce a intrat în Marea Britanie.

Ion Zaharia (44 de ani) și Samir Bărbules­teanu (23 de ani) au ajuns în Anglia pe 28 octombrie anul trecut, intrând în țară prin portul Harwich, din comitatul Essex, împreună cu un al treilea bărbat, într-un autoturism Citroen C4 cu numere de Franța, relatează Daily Mail.

„Aproape imediat”, cei trei au pornit într-o serie de spargeri în zonele Warrington și Scarborough, din North Yorkshire, atacând mai multe locuințe pe parcursul a două săptămâni.

La Tribunal, procurorul Nick Cockerill a declarat că cei doi inculpați, ambii cetățeni români, au comis primele infracțiuni la foarte scurt timp după sosirea în Regatul Unit. Potrivit acestuia, al treilea bărbat nu a fost încă identificat sau arestat.

Val de spargeri de cum au intrat în țară

Primul incident a avut loc pe 29 octombrie 2025, când o femeie s-a întors acasă, în jurul orei 18:30, și a descoperit că fereastra dormitorului fiicei sale fusese spartă. Cioburile erau pe pat, iar rama ferestrei prezenta urme clare de forțare.

În aceeași noapte, inculpații au pătruns într-o altă locuință, din Rainhill, unde dormea o femeie în vârstă. Aceasta a constatat dimineața că ușile fuseseră sparte. Deși nu fusese furat nimic, proprietara a declarat că incidentul a lăsat-o profund afectată și nesigură în propria locuință.

Pe 30 octombrie, hoții au lovit din nou la o casă unde o familie se întorsese din vacanță. Proprietarii au observat că centrala pornise din cauza temperaturii scăzute din interior și au descoperit urmele spargerii. Ușa din spate fusese distrusă pentru a obține cheia, iar mai multe încăperi, inclusiv dormitoarele copiilor, fuseseră răscolite.

Au fost furate bijuterii care aparținuseră fratelui decedat al proprietarului, 1.500 de lire sterline dintr-un sertar și 40 de lire din pușculița fiicei acestuia. Ușile dulapurilor au fost smulse, hainele aruncate pe podea, iar mai multe tablete au fost călcate și sparte.

La 1 noiembrie, o altă victimă a descoperit o șurubelniță lăsată în spatele casei sale, precum și avarii la poartă și la o cameră de supraveghere. Imaginile de pe o sonerie video ia surprins pe cei trei bărbați. Ulterior, pe 10 noiembrie, un avocat care verifica o locuință nelocuită din Scarborough a constatat că aceasta fusese spartă, iar un seif fusese furat. Seiful aparținea proprietarului decedat și conținea bijuterii fără o valoare deosebită.

Cei doi români au fost arestați pe 9 noiembrie 2025, pe aeroportul din Birmingham. Asupra lui Zaharia au fost găsite bijuterii și 490 de lire sterline în numerar.

Ion Zaharia, fără domiciliu stabil, are antecedente penale în Franța, România și Austria, pentru infracțiuni precum furt calificat, tentativă de spargere, trafic de bunuri furate și fraudă, inclusiv în cadrul unor grupuri infracționale organizate. Samir Bărbules­teanu, cu domiciliul în Birmingham, nu are condamnări anterioare.

Ambii au pledat vinovați pentru conspirație la comiterea de spargeri.

Avocatul lui Zaharia a declarat că acesta regretă faptele și a invocat condițiile dificile de viață din România, precizând că inculpatul are o soție și doi copii mici și că este conștient că va fi deportat după executarea pedepsei. Avocata lui Bărbules­teanu a subliniat lipsa antecedentelor penale și situația familială dificilă a clientului său, care întreține patru membri ai familiei.

La pronunțarea sentinței, judecătorul a declarat că spargerea unei locuințe subminează profund sentimentul de siguranță al victimelor. Ion Zaharia a fost condamnat la patru ani și trei luni de închisoare, iar Samir Bărbules­teanu la trei ani și șase luni de detenție, instanța precizând că se așteaptă ca ambii să fie deportați după ispășirea pedepselor.

