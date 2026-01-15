Marea Britanie îndeamnă veteranii în vârstă de 65 de ani să se pregătească pentru un posibil război

Veteranii militari cu vârsta de până la 65 de ani vor putea fi mobilizați în temeiul noilor puteri pentru a pregăti forțele armate pentru război.

Guvernul urmează să majoreze vârsta până la care rezerviștii retrași ai armatei, cunoscuți sub denumirea de „rezerva strategică”, pot fi chemați de la 55 la 65 de ani, scrie The Telegraph.

Noile măsuri fac parte dintr-un proiect de lege privind forțele armate, care va fi publicat ulterior în Parlament. Modificările vor facilita mobilizarea a zeci de mii de foști militari.

Armata a ajuns la cel mai redus efectiv din ultimii peste 200 de ani, având puțin peste 70.000 de soldați activi, complet instruiți și pregătiți pentru a fi trimiși pe front.

Ce spun legile din Marea Britanie

Conform regulilor actuale, rezerviștii retrași pot fi chemați în cazul „pericolului național, urgenței majore sau atacului pe teritoriul Marii Britanii”. Însă, odată cu noile modificări, acest prag va fi redus la „pregătiri de război”, care reprezintă deja criteriul pentru rezerviștii care au părăsit recent forțele armate.

Măsurile vin pe fondul temerilor că Marea Britanie ar putea fi implicată într-un război de amploare cu Rusia în câțiva ani.

Șefii din domeniul apărării și securității au avertizat în repetate rânduri asupra posibilității unui conflict la scară largă în ultimele luni.

Al Carns, ministrul Forțelor Armate, a declarat chiar înainte de Crăciun că războiul „bate deja la ușa Europei” și că Marea Britanie trebuie să fie pregătită pentru un conflict „mai mare” decât cele purtate în Irak și Afganistan.

Săptămâna trecută, Regatul Unit a anunțat că va trimite trupe în Ucraina, alături de Franța, dacă și când se va ajunge la un acord de încetare a focului între Moscova și Kiev.

