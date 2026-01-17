Momentul în care un hoț cade de 5 ori încercând să fugă prin tavan, după ce a jefuit casa de marcat a unei benzinării din UK

Contează de câte ori te ridici, nu de câte ori cazi - este mesajul glumeț prin care poliția engleză a făcut publică pățania unui hoț împiedicat.

După ce a jefuit casa de marcat a unei benzinării, bărbatul de 50 de ani a încercat zadarnic să plece pe unde venise, adică prin tavan.

De cinci ori a vrut să urce în pod și de fiecare dată a căzut. Deloc descurajat, hoțul a încercat din nou și din nou. Până la urmă, infractorul a fugit pe o ușă laterală.

N-a durat mult până când a fost identificat și arestat. La interogatoriu, polițiștii i-au arătat înregistrarea cu succesiunea de căzături demne de cascadorii râsului.

