Momentul în care un hoț cade de 5 ori încercând să fugă prin tavan, după ce a jefuit casa de marcat a unei benzinării din UK

Stiri Diverse
17-01-2026 | 08:37
hot UK

Contează de câte ori te ridici, nu de câte ori cazi - este mesajul glumeț prin care poliția engleză a făcut publică pățania unui hoț împiedicat.

autor
Stirileprotv

După ce a jefuit casa de marcat a unei benzinării, bărbatul de 50 de ani a încercat zadarnic să plece pe unde venise, adică prin tavan.

De cinci ori a vrut să urce în pod și de fiecare dată a căzut. Deloc descurajat, hoțul a încercat din nou și din nou. Până la urmă, infractorul a fugit pe o ușă laterală.

N-a durat mult până când a fost identificat și arestat. La interogatoriu, polițiștii i-au arătat înregistrarea cu succesiunea de căzături demne de cascadorii râsului.

Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sursa: Pro TV

Etichete: Marea Britanie, jaf, hot,

