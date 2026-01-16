Politico: Marea Britanie a respins ideea Franței și Italiei de a relua dialogul cu Putin

Ea a făcut această declarație într-un interviu acordat publicației Politico, comentând inițiativa liderilor Franței și Italiei de a negocia cu Moscova pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Cred că avem nevoie de dovezi că Putin își dorește cu adevărat pacea și, în acest moment, nu văd asta”, a spus Cooper.

Ea a menționat că Ucraina, împreună cu Statele Unite și Europa, lucrează la dezvoltarea unui acord de pace, deși încă nu există semne că Putin este „gata să se așeze la masa negocierilor sau să înceapă discuțiile”.

În opinia sa, țările occidentale ar trebui să fie pregătite să intensifice presiunea asupra Rusiei – atât din punct de vedere economic, cât și prin sprijin militar pentru Ucraina.

În decembrie 2025, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa „ar beneficia” de reluarea dialogului cu Putin. El considera că europenii ar trebui să găsească modalități de a face acest lucru „în următoarele săptămâni”.

Kremlinul și-a declarat disponibilitatea pentru un dialog cu Macron. Ca răspuns, administrația prezidențială franceză a declarat că va „decide asupra celei mai bune acțiuni” în zilele următoare. Ultima conversație telefonică dintre Macron și Putin a avut loc pe 1 iulie 2025 - prima lor conversație din septembrie 2022.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat la începutul acestui an că este timpul ca Europa să înceapă negocierile cu Rusia, dar că acest lucru necesită dezvoltarea unei poziții comune pentru toate țările.

