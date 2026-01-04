„A plecat acum să petreacă în Paradis”. Ultimul mesaj trimis de un adolescent de 17 ani înainte de tragedia din Crans-Montana

Într-o postare pe Facebook, Laetitia Brodard-Sistre, în vârstă de 40 de ani, care îşi căuta disperată fiul dispărut în urma incendiului mortal din Crans-Montana, Elveţia, în noaptea de Anul Nou, a anunţat în cele din urmă moartea acestuia.

„Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis. Putem începe să ne luăm rămas bun ştiind că el se odihneşte în pace şi în lumină”, a scris ea în legenda unei fotografii în care apare adolescentul ei de 16 ani, cu chipul tânăr şi zâmbitor, cu o şuviţă de păr brunet care îi acoperă o parte a feţei. Mama a ţinut să mulţumească celor care au susţinut-o cu „dragoste” şi „compasiune”, la trei zile după incendiul care a curmat viaţa a 40 de persoane şi a rănit 119.

Laetitia Brodard-Sistre a devenit în câteva ore una dintre cele mai cunoscute figuri ale luptei părinţilor celor dispăruţi, care aşteptau cu disperare veşti despre rudele lor care se aflau în bar. Cu câteva zeci de minute înainte de izbucnirea incendiului, pe 31 decembrie, fiul ei i-a trimis la ora 00:03 un mesaj în care îi ura un an nou fericit.

Mesajul trimis înaintea incendiului cutremură familia

„Te iubesc, fiule”, îi răspunse mama, care apoi, la ora 1:28, a primit „un videoclip efemer pe care el îl trimisese prietenilor săi, în care apăreau toţi la masă, petrecând împreună”. Două minute mai târziu, la ora 1:30 dimineaţa, poliţia a primit un prim apel care semnala izbucnirea unui incendiu.

La câteva ore după incendiu, mama a publicat pe Facebook un apel pentru a-l găsi pe fiul ei: „Fiul meu, Arthur Brodard, născut pe 22 februarie 2009, se numără printre victimele incendiului din Crans-Montana. Nu ştim dacă este în viaţă şi unde se află. Dacă aveţi informaţii, vă rugăm să ne contactaţi.” Postarea ei a generat mii de reacţii. Laetitia Brodard-Sistre a cutreierat apoi spitalele pentru a găsi urme ale fiului său, fără să ştie dacă este în viaţă sau mort.

Arthur urma să împlinească 17 ani

Alertată de un mesaj de la o persoană care îi spunea că i-a văzut fiul la terapie intensivă la Centrul spitalicesc universitar din Lausanne, mama îndurerată s-a dus la principalul spital din Lausanne, dar în zadar. Tatăl lui Arthur s-a deplasat la Berna pentru a identifica o victimă, după ce părinţii au primit fotografia „unui deget de la picior, însoţită de întrebarea: «Este degetul fiului dumneavoastră?»”. Şi asta în zadar.

„Nu reproşez nimic autorităţilor. Fac tot ce pot în această situaţie tragică. […] Dar, pe de altă parte, trebuie să ştim acum unde sunt copiii noştri”, a declarat ea pentru AFP.

Ea a apărut de mai multe ori în mass-media regională şi internaţională, implorând autorităţile să-i furnizeze mai multe informaţii despre soarta lui Arthur.

Identificarea victimelor continuă în condiții dificile

„Dacă băieţii noştri au murit, bine, dar nu trebuie să ne dea veşti abia peste trei, patru zile. Imaginaţi-vă că Arthur al meu se află în prezent într-un spital, singur sau la terapie intensivă, pentru că nu a fost înregistrat, că este intubat şi în comă. Cum vom şti că este Arthur Brodard?”, se îngrijora ea vineri dimineaţă. Vestea teribilă a venit în cele din urmă sâmbătă, în cursul zilei. Arthur Brodard urma să împlinească 17 ani pe 22 februarie.

Identificarea victimelor, îngreunată de extinderea arsurilor, ar trebui să continue timp de câteva zile. Potrivit autorităţilor elveţiene, au fost deschise dosare ante mortem pentru persoanele dispărute, în colaborare cu mai multe ţări, printre care Belgia, Franţa, Italia, Portugalia, Filipine, România, Serbia şi Turcia. Până în prezent, opt decese elveţiene, dintre care două minore, au fost identificate de poliţia cantonală.

La rândul său, ambasadorul Italiei în Elveţia a anunţat agenţiei AGI că au fost identificate şi trei cadavre ale unor cetăţeni italieni. Vineri, poliţia a anunţat că 113 dintre cei 119 răniţi au putut fi identificaţi în mod oficial.

Printre aceştia se află 71 de elveţieni, 16 francezi, potrivit Ministerului Afacerilor Externe francez, 11 italieni, patru sârbi, dar şi un bosniac, un belgian, un luxemburghez, un polonez şi un portughez.

