Unul dintre organizatorii protestului, Bela Breitner, din cadrul grupului School Strike Against Compulsory Military Service, a declarat că guvernul federal „vorbește serios despre reintroducerea treptată a serviciului militar obligatoriu”, potrivit BBC.

La un protest organizat la Hamburg, manifestanții au fluturat steaguri și au afișat bannere pe care scria: „Nu vom lua parte la războaiele voastre”.

Cancelarul german Friedrich Merz a făcut din consolidarea capacității militare a Germaniei o prioritate, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

O nouă lege care introduce serviciul militar voluntar a intrat în vigoare în ianuarie, cu scopul de a atrage voluntari și de a crește numărul militarilor.

Cu toate acestea, dacă situația de securitate se înrăutățește sau dacă numărul voluntarilor este prea mic, o formă de serviciu militar obligatoriu ar putea fi luată în considerare de Parlamentul Germaniei, Bundestagul.

În baza legii, tuturor tinerilor de 18 ani din Germania li se trimite un chestionar prin care sunt întrebați dacă sunt interesați și dispuși să se alăture forțelor armate.

Tinerii contestă planurile privind armata

Un protestatar în vârstă de 16 ani, Elias Bernhard, din Hamburg, a declarat că răspunsurile la chestionare „arată că tinerii nu vor să se alăture Bundeswehrului [forțele armate ale Germaniei]”.

„De aceea sunt astăzi în stradă. De aceea suntem hotărâți să continuăm greva până când serviciul militar obligatoriu va fi scos de pe masă. Vom continua”, a spus el.

Completarea chestionarului este obligatorie pentru bărbați și voluntară pentru femei. Toți bărbații în vârstă de 18 ani vor trebui să efectueze un examen medical pentru a le fi evaluată aptitudinea în vederea unui posibil serviciu militar.

Organizatorii protestelor spun că declanșatorul manifestațiilor a fost faptul că unii tineri de 18 ani din orașele Kiel și Flensburg, din nordul Germaniei, au primit invitații oficiale pentru examene medicale, deși pe formularele de înregistrare au precizat că nu sunt interesați să se alăture armatei.

Grupul susține că sunt planificate peste o sută de demonstrații în Germania, inclusiv la Kiel, Hamburg, Berlin și Frankfurt.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat pentru BBC că, în baza legii, obligația de a efectua un examen medical se aplică „tuturor bărbaților eligibili pentru serviciul militar care s-au născut după 31 decembrie 2007”.

Această obligație se aplică și persoanelor care au declarat că nu sunt interesate de serviciul militar obligatoriu. Purtătorul de cuvânt a precizat că, din luna iulie, aproximativ 1.000 de bărbați în vârstă de 18 ani, care nu și-au manifestat interesul pentru armată, au efectuat examenul medical.

Germania vrea să își extindă semnificativ forțele armate

În timpul Războiului Rece, Germania, asemenea multor alte țări europene, avea o armată numeroasă. Însă, în anii 1990, după căderea Cortinei de Fier, și-a redus forțele armate.

Fostul cancelar german Angela Merkel a eliminat serviciul militar obligatoriu în 2011.

Acum însă, în contextul amenințărilor percepute din partea Rusiei și al presiunii puternice exercitate de aliatul tradițional al Germaniei, Statele Unite, Merz a promis să transforme Bundeswehrul în cea mai puternică armată convențională din Europa.

Bundeswehrul are în prezent aproximativ 186.700 de militari. Până la începutul anilor 2030, Germania vrea să crească efectivele la 260.000 de militari, la care să se adauge aproximativ 200.000 de rezerviști, pentru a îndeplini noile obiective de forță ale NATO și pentru a consolida apărarea țării.