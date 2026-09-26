Mai mult de jumătate dintre acestea au fost „lovire sau alte violențe”. În peste 5.000 de cazuri, agresori au fost obligați să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, potrivit News.ro.

„În primele 8 luni ale anului 2026, polițiștii au intervenit la 103.477 de semnalări în contextul violenței domestice, dintre care 50.352 în mediul urban și 53.125 în mediul rural. (...) La nivel național, în primele 8 luni ale anului 2026, au fost înregistrate 40.950 de infracțiuni în contextul violenței domestice. Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o reprezintă «lovirea sau alte violențe» – 57% (23.426 de fapte)”, informează IGPR.

Unul dintre instrumentele prin care sunt instituite interdicții în sarcina agresorilor îl reprezintă ordinul de protecție provizoriu, emis de polițiști la fața locului, atunci când există un risc iminent asupra vieții, integrității fizice sau psihice a persoanei.

Peste 13.700 de ordine de protecție provizorii emise de polițiști

La nivel național, au fost emise de către polițiști 13.751 de ordine de protecție provizorii, 4.943 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată.

Referitor la încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, au fost sesizate 1.192 de infracțiuni, dintre care 614 în mediul urban și 578 în mediul rural.

În aceeași perioadă, instanțele judecătorești au emis 11.594 de ordine de protecție, 4.943 fiind provenite din ordine de protecție provizorii. Referitor la încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, au fost sesizate 4.678 de infracțiuni.

Peste 5.300 de agresori, obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere

În primele 8 luni ale anului 2026, la nivel național, în 5.334 de situații a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Dintre acestea, 2.997 de măsuri de monitorizare au fost dispuse pentru ordine de protecție provizorii, reprezentând 22% din totalul de 13.751 de ordine de protecție provizorii emise de polițiști.

Măsura monitorizării electronice a fost dispusă de instanțele de judecată în 2.337 de ordine de protecție, reprezentând 20% dintre cele 11.594 de ordine de protecție emise de instanțele de judecată.