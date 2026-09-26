Suedia a avut parte de un start excelent și a câștigat primul meci. Vedetele Alexander Isak și Viktor Gyökeres au fost decisive în obținerea victoriei, potrivit fotbollskanalen.

Când Graham Potter a anunțat primul „11”, a devenit clar că Sebastian Nanasi a primit, surprinzător, un loc în echipa de start. Nanasi bifase ultima sa titularizare într-un meci oficial pentru naționala Suediei în septembrie 2025 și nu mai fusese niciodată titular sub comanda lui Potter într-un meci oficial.

Suedia a fost așezată într-un sistem 4-4-2. A fost o schimbare de sistem pentru Potter, care folosise o linie de cinci fundași atât în barajele pentru Cupa Mondială, cât și la Cupa Mondială din această vară.

Odată început meciul, Suedia a pornit foarte bine și și-a creat două ocazii de gol încă din primul minut. Mai întâi, Sebastian Nanasi a șutat din partea stângă, iar Ionuț Radu a reușit să respingă. Portarul român a fost solicitat din nou câteva secunde mai târziu, când Alexander Isak a încercat să înscrie din apropiere, dintr-un unghi dificil.

România și-a creat prima ocazie după aproximativ un sfert de oră. Atacantul Louis Munteanu a avut spațiu pentru a relua cu capul din apropiere, dar nu a reușit să trimită mingea pe poartă. Același Munteanu a lovit bara la scurt timp după aceea, însă faza a fost anulată pentru ofsaid.

Primul gol al meciului avea să fie marcat de Suedia.

În minutul 19, Yasin Ayari a primit mingea la mijlocul terenului și i-a trimis o pasă filtrantă lui Alexander Isak. Atacantul și-a ținut adversarul la distanță și a găsit un culoar pe lângă portarul Radu, marcând pentru 1-0 în favoarea Suediei.

Bucuria suedezilor a fost însă de scurtă durată.

În minutul 29, România a răspuns și a făcut 1-1. Un contraatac rapid l-a găsit pe Dennis Man, care a făcut o preluare din aer prin care l-a depășit pe Victor Nilsson Lindelöf, înainte ca românul să înscrie golul egalizator.

Isak și Gyökeres au făcut diferența pentru Suedia

Prima repriză a fost spectaculoasă și avea să mai ofere un gol. Viktor Gyökeres a fost autorul acestuia.

Cu puțin timp înainte de pauză, atacantul lui Arsenal a împins în poartă o minge respinsă, după ce Lucas Bergvall șutase de la distanță. Golul a fost primul al sezonului pentru Gyökeres, atât la club, cât și la echipa națională.

Suedia a intrat la pauză cu avantaj, scor 2-1.

La începutul reprizei secunde, Elliot Stroud a fost aproape să mărească avantajul, după ce a primit spațiu pe partea stângă a careului. Șutul extremei a trecut însă pe lângă poartă.

Stroud și-a luat revanșa un minut mai târziu. Jucătorul lui Hull a șutat de la distanță, iar mingea a avut o traiectorie ciudată care l-a surprins pe Radu. Golul a fost însă anulat după intervenția VAR, după ce Alexander Isak a fost considerat că a atins mingea cu mâna în desfășurarea fazei.

Golul anulat a fost începutul unor minute nefericite pentru Suedia.

La scurt timp, Emil Holm s-a prăbușit de durere și s-a prins de partea din spate a capului. Ghinionistul fundaș dreapta, care ratase Cupa Mondială din cauza unei accidentări, a fost nevoit să părăsească terenul pe targă.

Suedia a făcut o dublă schimbare în urma accidentării. Daniel Svensson l-a înlocuit pe Holm, în timp ce Hjalmar Ekdal a intrat în locul lui Carl Starfelt.

Potter a efectuat o nouă dublă schimbare zece minute mai târziu. Benjamin Nygren și debutantul la echipa națională Patrik Wålemark i-au înlocuit pe Viktor Gyökeres și Alexander Bernhardsson.

În acel moment, ritmul partidei scăzuse, iar ocaziile importante de gol deveniseră tot mai rare.

Brigada de arbitri din Cehia a indicat șapte minute de prelungire peste cele 90 regulamentare. Suedia a reușit să gestioneze finalul și să obțină victoria la debutul în Liga Națiunilor. Partida de la Solna s-a încheiat cu scorul de 2-1.

Graham Potter: „A fost o repriză secundă dificilă”

Viktor Gyökeres, marcatorul golului victoriei, și-a descris sentimentele după fluierul final.

„Mă simt bine acasă și la echipa națională. A fost distractiv să joc astăzi. Bineînțeles, am fi putut face unele lucruri mai bine, dar am câștigat și a fost plăcut să fiu pe teren”, a declarat atacantul pentru Viaplay.

Gyökeres a explicat apoi ce ar fi putut face mai bine Suedia.

„Au fost puțin prea multe mingi pierdute și am fi putut opri mai multe dintre atacurile lor, dar și să ne creăm mai multe ocazii. Am avut multe situații bune, însă existau spații pentru a crea și mai multe șanse. Am fi putut face mai bine.”

Atacantul a vorbit și despre propria prestație de pe National Arena.

„M-am simțit bine. Am simțit că am fost destul de implicat și am primit multe mingi. Așa că a fost plăcut să joc astăzi.”

Selecționerul Graham Potter a reacționat și el după rezultat.

„A fost o repriză secundă dificilă, dar meritul băieților este că și-au păstrat calmul. Chiar dacă am fi putut face mai multe, până la urmă a fost o victorie meritată”, a declarat Potter pentru Viaplay.

„Am început bine. Apoi am forțat prea mult lucrurile. Am jucat mingi directe către fundașii lor și apoi am fost surprinși pe contraatac. Dar cred că am avut un control destul de bun, chiar dacă nu cred că am ajuns în ultima treime atât de mult pe cât ne-am fi dorit.”

În zona mixtă, Potter a continuat să analizeze partida.

„Am vorbit înainte despre faptul că vrem să facem un meci bun, dar întotdeauna există lucruri de îmbunătățit. Este bine să obții trei puncte împotriva unei echipe bune”, a spus Potter.

„Cred că Polonia va arăta într-un mod asemănător și va fi un meci dificil luni.”

Antrenorul s-a arătat mulțumit și de faptul că cele două vedete din atac au înscris.