Electricitatea întreruptă la Cernobîl. Volodimir Zelenski acuză Rusia că este o "ameninţare globală"

Un bombardament rus a întrerupt alimentarea cu energie electrică a structurii care izolează reactorul distrus de la Cernobîl, a anunțat Ministerul Energiei din Ucraina. Zona rămâne sub supraveghere pentru a preveni riscurile nucleare, scrie AFP.

„Din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurilor energetice din regiunea Kiev, a fost declarată o situaţie de urgenţă în instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl”, a anunţat Ministerul Energiei din Ucraina pe Telegram.

„În urma supraîncărcării, noul înveliş de siguranţă, o instalaţie cheie care izolează al patrulea reactor distrus al centralei nucleare de la Cernobîl şi împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a precizat ministerul, adăugând că specialiştii se străduiesc să restabilească curentul electric.

Ministerul nu a precizat care ar fi consecinţele întreruperii alimentării cu energie electrică.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat miercuri Rusia că reprezintă o "ameninţare globală", după bombardamentul rusesc.

"Fiecare zi în care Rusia prelungeşte războiul, refuză să pună în aplicare un armistiţiu cuprinzător şi fiabil şi continuă să atace toate siturile noastre energetice - inclusiv pe cele esenţiale pentru siguranţa centralelor nucleare şi a altor instalaţii nucleare - reprezintă o ameninţare globală", a scris Zelenski pe Facebook.

Noul înveliş de securitate – sau Arca de la Cernobîl –, finalizat în 2016, este o structură metalică vastă care acoperă rămăşiţele reactorului numărul 4 şi împiedică eliberarea de materiale radioactive.

Un atac cu drone ruseşti l-a avariat în februarie, fără a provoca o creştere a radiaţiilor, potrivit autorităţilor ucrainene.

