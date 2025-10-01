ISW avertizează: Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în România și Polonia, pentru a da vina pe Ucraina

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii critice din state membre NATO, inclusiv în Polonia și România, folosind forțe speciale și drone.

Scopul acestor acțiuni ar fi ca Moscova să poată da vina pe Ucraina pentru eventualele atacuri și să creeze premisele unei escaladări de forțe în regiune.

ISW și-a făcut publice îngrijorările printr-un mesaj pe X.

NEW: Russia and Belarus may conduct special forces sabotage operations against critical infrastructure in Poland and launch additional drone incursions and blame Ukraine. Other Key Takeaways: Kremlin-linked Moldovan politicians may call for protests in the coming days and… pic.twitter.com/q49CVU6r3I September 30, 2025

Această avertizare vine după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat, fără a prezenta și dovezi, că Ucraina că pregătește atacuri sub steag fals, ce ar implica forțe speciale și drone, împotriva obiectivelor critice din Polonia. SVR susține că Ucraina a recrutat membri ai „Legiunii Libertatea Rusiei” și „regimentului belarus Kalinovsky”, formațiuni care luptă alături de forțele ucrainene, pentru a realiza o astfel de operațiune, arată agenția de presă TASS. Mai mult, SVR acuză o colaborare între serviciile secrete ucrainene și cele poloneze în această manevră.

Potrivit ISW, Rusia încearcă să genereze un context favorabil pentru a putea inculpa Ucraina în fața comunității internaționale pentru orice atac lansat asupra infrastructurii critice a NATO. În acest sens, atât Rusia, cât și Belarus, ar putea recurge la sabotaje sau incursiuni cu drone, dând vina apoi pe Kiev, consideră analiștii.

Acuzații din Rusia

Declarațiile vin în contextul în care oficialii ruși, inclusiv purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, au acuzat Ucraina că intenționează să lanseze atacuri sub steag fals cu drone asupra Poloniei și României, cu scopul de a provoca un război între Rusia și NATO. Zaharova a detaliat că astfel de operațiuni ar presupune repararea dronelor rusești doborâte, echiparea lor cu explozivi și lansarea acestora împotriva nodurilor strategice de transport ale Aliatei, ca și cum acestea ar aparține Rusiei.

În septembrie, Polonia, România și Estonia au raportat numeroase încălcări ale spațiului lor aerian de către drone rusești,ceea ce a dus la creșterea tensiunilor. Avioane NATO au doborât drone rusești în spațiul aerian polonez, ceea ce a marcat o escaladare semnificativă în regiune.

Deși Rusia respinge responsabilitatea pentru aceste incursiuni, Alianța Nord-Atlantică a avertizat Moscova să evite escaladarea conflictelor.

