Ucraina a primit miliarde de euro de la UE, garantate cu active rusești. Kievul poate da lovitura de grație Rusiei fără arme

Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE în cadrul împrumutului G7 garantat cu active rusești înghețate, a anunțat Ministerul Finanțelor ucrainean.

Suma va fi utilizată pentru a acoperi necesitățile bugetare în domeniul apărării, programelor sociale și eforturilor de redresare, a precizat ministerul, scrie Kyiv Independent.

Cu ultima tranșă, UE a alocat 14 miliarde de euro Ucrainei, ca parte a inițiativei de împrumuturi pentru accelerarea veniturilor extraordinare (ERA).

Blocul european s-a angajat să suporte 18,1 miliarde de euro din împrumutul de aproape 43 de miliarde de euro condus de G7 și destinat să stimuleze eforturile de apărare și reconstrucție ale Kievului.

De anul trecut, membrii G7 și UE au canalizat 23,8 de miliarde de euro către Ucraina prin împrumuturile ERA.

A strong Ukraine is our first line of defence. This is why we must step up our military support. Today we are disbursing €4 billion for Ukraine. And as agreed with them, half will be dedicated to drones. pic.twitter.com/rcXCLwUqtw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025

„Din februarie 2022, Uniunea Europeană a fost cel mai mare furnizor de sprijin bugetar direct pentru Ucraina – 62,5 miliarde de euro. Chestiunea utilizării în continuare a activelor rusești înghețate pentru nevoile Ucrainei rămâne pe agenda întâlnirilor cu partenerii europeni.”, a declarat ministrul finanțelor Serhii Marchenko într-un comunicat.

Membrii G7 au imobilizat aproximativ 255,1 de miliarde de euro în active suverane rusești la izbucnirea războiului pe scară largă, aproximativ două treimi fiind deținute de instituția financiară Euroclear, cu sediul în Belgia.

În timp ce UE și Belgia s-au opus confiscării directe a activelor – temându-se de capcane juridice și fiscale – liderii europeni au cerut din ce în ce mai mult o abordare mai radicală în utilizarea acestora în beneficiul Kievului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













