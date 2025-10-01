Prințesa Anne, vizită surpriză în Ucraina pentru a atrage atenția asupra traumelor copiilor care trăiesc pe linia frontului

Prințesa Anne a așezat un ursuleț de pluș ca omagiu emoționant la un memorial dedicat copiilor din Ucraina, în timpul unei vizite neașteptate în țara devastată de război, unde s-a întâlnit și cu Volodimir Zelenski.

Sora regelui a călătorit marți în capitala Kiev, la solicitarea Ministerului de Externe britanic, ca semn de solidaritate cu copiii și familiile care se confruntă cu ororile invaziei ruse, potrivit Sky News.

Vizita lui Anne, ținută secretă și neanunțată din motive de securitate, a avut loc la doar două zile după ce un bombardament aerian rusesc a ucis cel puțin patru persoane în Kiev, inclusiv o fată de 12 ani, și a rănit cel puțin 70 de oameni.

Atacul, care a durat mai bine de 12 ore, a fost unul dintre cele mai intense din ultimele luni.

Scopul călătoriei prințesei a fost de a evidenția experiențele traumatizante ale copiilor care trăiesc pe linia frontului, a precizat Palatul Buckingham.

Alături de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, prințesa Anne a lăsat ursulețul de pluș ca tribut pentru copiii uciși în conflict, menționând că fiica sa, Zara Tindall, a avut același model de urs. După ce a așezat jucăria cu aspect tradițional la baza memorialului, lângă zeci de alte plușuri, prințesa de 75 de ani i-a spus doamnei Zelenska: „Acesta a fost unul pe care l-a avut fiica mea.” Olena Zelenska a depus, la rândul ei, un ursuleț ca omagiu.

