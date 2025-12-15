Ucraina a distrus cu drone un submarin rus de 400 de mil. de dolari în Marea Neagră, dotat cu lansatoare de rachete Kalibr

Stiri externe
15-12-2025 | 20:42
drone submarin
UNN

Ucraina a distrus cu drone navale un submarin rusesc aflat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră. Submarinul în valoare de 40 de milioane de dolari era dotat cu 4 lansatoare de rachete Kalibr, una dintre cele mai temute arme ale invadatorilor ruși.

 

autor
Cristian Anton

Drone navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rus evaluat la 400 de milioane de dolari şi capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce era staţionat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră, potrivit unui comunicat al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), citat luni de agenţia spaniolă de presă EFE.

Conform sursei citate, atacul a fost efectuat cu drone "Sub Sea Baby" de producţie ucraineană.

Submarinul avea la bord lansatoare de rachete Kalibr

"Ca urmare a exploziei, submarinul a suferit daune grave şi a fost scos din funcţiune", se arată în comunicatul SBU.

În momentul atacului, submarinul în cauză avea la bord patru lansatoare de rachete Kalibr, conform SBU, care aminteşte că Rusia a fost nevoită să îşi retragă flota de la Marea Neagră în portul Novorossiisk din cauza atacurilor repetate ale dronelor ucrainene suferite de navele sale atunci când erau staţionate în peninsula Crimeea.

Citește și
mark rutte
Șeful NATO ironizează Rusia în legătură cu un submarin „stricat”: „O vânătoare a celui mai apropiat mecanic”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Ucraina, marea neagra, drone, port, rachete, submarin rusesc, distrugere, kalibr,

Dată publicare: 15-12-2025 20:42

