Ministrul Culturii din Serbia, inculpat într-un proiect hotelier controversat legat de ginerele lui Trump

15-12-2025 | 16:00
Parchetul sârb i-a pus sub acuzare luni pe ministrul Culturii şi alte trei persoane pentru "presupusă ilegalitate" în procesul de aprobare a unui proiect hotelier legat de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.

Ioana Andreescu

Controversatul proiect de demolare a sediului fostului Stat Major al armatei iugoslave, pentru a face loc unui hotel de lux al lui Jared Kushner, a fost suspendat în luna mai. Ulterior, au apărut acuzații potrivit cărora decizia de a revoca statutul de „clădire protejată” s-a bazat pe un document falsificat.

Problema este extrem de sensibilă în Serbia, întrucât este vorba despre clădiri bombardate de mai multe ori în 1999, în timpul campaniei aeriene NATO conduse de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Kosovo (1998–1999).

Acuzații grave împotriva ministrului Culturii

Parchetul pentru Combaterea Crimei Organizate a anunțat, într-un comunicat, că i-a pus sub acuzare pe ministrul Culturii, Nikola Selakovic, și alte trei persoane pentru abuz de putere și falsificarea documentului oficial care a permis revocarea „statutului de patrimoniu cultural” al sitului.

Directorul interimar al Institutului pentru Protecția Monumentelor Culturale, Goran Vasic, a recunoscut ulterior falsificarea documentului oficial. Vasic este unul dintre cei acuzați, alături de Nikola Selakovic și alți doi oficiali.

Dacă vor fi condamnați, aceștia riscă pedepse de până la cinci ani de închisoare.

Proiect susținut politic, în ciuda protestelor

În ciuda anchetei în curs, parlamentarii au decis luna trecută să accelereze proiectul, susținând că acesta este urgent. În capitală au avut loc mai multe demonstrații, protestatarii invocând în principal valoarea simbolică a sitului, considerat un memorial al bombardamentelor NATO din 1999.

Affinity Partners, compania lui Jared Kushner — care a fost primit de mai multe ori în Serbia de președintele Aleksandar Vucic — a semnat în 2024 un contract de închiriere pe 99 de ani cu guvernul sârb pentru a reamenaja situl, al cărui statut de „proprietate culturală” tocmai fusese revocat.

Președintele Aleksandar Vucic a susținut public proiectul și a declarat anterior că va grația pe oricine este urmărit penal în legătură cu acesta.

„Nu le voi da ocazia să-i urmărească penal pe cei care nu sunt vinovați de nimic. Eu sunt vinovat. Eu am fost cel care a vrut modernizarea Serbiei. Eu am fost cel care a vrut să atragă un investitor major”, a declarat Vucic luni, în timpul unei vizite la Niš, în sudul Serbiei.

Sursa: Agerpres

