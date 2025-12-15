Negocieri Ucraina–SUA la Berlin: Zelenski vorbește despre progrese reale, fără un acord imediat

15-12-2025 | 19:46
volodimir zelenski
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă luni negocieri ”deloc uşoare” dar ”productive” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, la Berlin, relatează AFP.

Vlad Dobrea

”Aceste conversaţii nu sunt niciodată uşoare, ca să fiu cinstit cu voi. Însă conversaţia a fost constructivă, cu multe detalii, cu adevărat multe”, a anunţat la un forum economic germano-ucrainean Volodimir Zelenski.

Serviciul de presă al lui Rustem Umerov, negociatorul-şef ucrainean, a transmis presei că ”niciun acord nu este aşteptat până la sfârşitul zilei” de luni, la Berlin.

Potrivit lui Rustem Umerov, emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, ”lucrează într-un mod extrem de constructiv pentru a ajuta Ucraina săgăsească o cale către un acord de pace durabil”.

Rustem Umerov, care poartă negocieri cu americanii cu privire la un plan menit să pună capăt războiului cu Rusia, a salutat luni ”realizarea unor progrese reale”, în urma unei întâlniri - cu uşile închise - cu aceştia la Berlin.

”Negocierile între Ucraina şi Statele Unite au fost constructive şi productive şi s-au realizat progrese reale. Sperăm să ajungem, până la sfrşitul zilei (de luni), la un acord care să ne apropie de pace”, anunţa el iniţial pe X.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski era primit în acelaşi moment de către preşedinta Parlamentului german Julia Klöckner.

La sosrea sa, ea i-a mulţumit pentru această vizită în Germania şi ”pentru toate luptele pe care le poartă”.

Volodimir Zelenski a salutat, la rândul său, ”susţinerea Germaniei”.

El a anunţat pe X că a avut o ”reuniune bună” cu omologul său finaldez Ales Stubb şi a subliniat importanţa eforturilor diplomatice în curs.

Cei doi preşedinţi iau discutat despre rezultatele acestor demersuri şi şi-au coordonat poziţiile înaintea unor întâlniri prevăzute la Berlin cu parteneri internţaionali.

Zelenski a mulţumit Finlandei pentru susţinere şi a subliniat contribuţia finlandeză la PURL, un program care vizează să consolideze capacităţile apărării Ucrainei.

””Îi sunt recunoascător lui Alex (Stubb) pentru coordonarea continuă şi ajutorul dat statului nostru”, a declarat el.

Volodimir Zelenski s-a înâlnit cu omologul său finlandez Alexander Stubb la Berlin luni.

Ei au trecut în revistă eforturi doplomatice recente înaintea unor întâlniri cu parteneri internaţionali în capitala germană.

O reuniune la vârf urmează să aibă loc luni seara între cancelarul german Friedrich Merz şi numeroşi lideri europeni - a căror listă detaliată nu a fost comunicată în mod oficial.

La fel ca Kievul, numeroşi lideri europeni se opun cedării în favoarea revendicărilor maximaliste ale Kremlinului.

Ei se tem ca preşedintele american Donald Trump să nu abandoneze Ucraina şi ca Europa să fie exclusă de la negocieri pe tema securităţii continentului, în contextul în care Kremlinul este perceput drept o ameninţare majoră.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni la Berlin cu negocietori americani, după cinci ore de negocieri, duminică.

Kievul speră să convingă Washingtonul ca o încetare a focului să aibă loc în Ucraina - fără să facă Rusiei concesii teritoriale prealabile.

Emisarul american Steve Witkoff a fost zgârcit în detalii, însă a dat asigurări, pe X, că s-au făcut ”multe progrese” în ”discuţii aprofundate despre planul de pace în 20 de puncte, programele economice şi mai multe”, înaintea rundei de negocieri de luni.

