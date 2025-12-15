Donald Trump, despre moartea regizorului Rob Reiner: „A fost ucis de propria obsesie anti-Trump”

15-12-2025 | 18:51
Donald Trump
Președintele american Donald Trump l-a atacat dur luni pe regizorul Rob Reiner, susținând că moartea acestuia ar fi fost provocată de „furia” generată de antitrumpismul său, relatează AFP.

Ioana Andreescu

Președintele american Donald Trump s-a dezlănțuit luni împotriva lui Rob Reiner — care, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, au fost victimele unui „aparent omor", potrivit poliției — și a dat asigurări că moartea lor este rezultatul antitrumpismului „turbat" al celebrului regizor, relatează AFP.

Moartea lui Rob Reiner „s-a datorat furiei pe care a cauzat-o în alții” prin „nevroza sa anti-Trump”, a scris pe rețeaua sa Truth Social locatarul Casei Albe. „El era cunoscut prin faptul că îi înnebunea pe oameni prin obsesia sa turbată împotriva președintelui Donald J. Trump”, a adăugat șeful statului american.

Regizorul, prezentat de către locatarul Casei Albe drept „torturat, dar altădată foarte talentat”, a murit, potrivit lui Donald Trump, din cauza unei „boli mentale paralizante cunoscute sub numele de Sindromul Deranjamentului Trump, numit uneori TDS”.

Vladimir Putin
Armistițiul pe care îl respinge Vladimir Putin pentru o „pace durabilă” în Ucraina. Kremlinul apreciază efortul lui Trump

Angajat împotriva lui Trump

Rob Reiner a criticat cu regularitate, în ultimii ani, măsurile administrației Trump.

În decembrie 2017, în primul mandat al miliardarului, regizorul l-a catalogat drept „instabil mental”, într-un articol publicat în revista Variety.

„Donald Trump este persoana cea mai puțin calificată care a avut vreodată acces la președinția Statelor Unite. El este instabil mental. Nu numai că nu înțelege funcționarea Guvernului, dar nu vrea absolut deloc să o descopere”, scria regizorul.

În octombrie, la postul MSNBC, Rob Reiner își exprima îngrijorarea față de desfășurarea Gărzii Naționale de către Donald Trump în mai multe orașe guvernate de democrați din Statele Unite și îl acuza pe președinte că vrea să „manipuleze alegerile” prezidențiale prevăzute în 2028.

„Să nu vă înșelați. Ne mai rămâne un an (până la alegerile de la jumătatea mandatului) înainte ca această țară să devină o autocrație deplină și ca democrația să ne abandoneze complet”, avertiza el.

Presa americană scrie că fiul cineastului, suspectat de uciderea părinților săi, a fost arestat de către Poliția din Los Angeles (LAPD).

Sursa: News.ro

