Întâlnirea Trump - Putin nu mai produce efecte. Rusia acuză Europa că blochează pacea în Ucraina

Dinamica recent creată prin întrevederea dintre Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a pune capăt războiului în Ucraina „s-a epuizat în mare măsură", a estimat miercuri un înalt responsabil rus.

Preşedintele american şi-a înăsprit în ultimele săptămâni tonul la adresa Moscovei, informează AFP, preluat de Agerpres.

„Din nefericire, trebuie constatat că puternicul impuls de la Anchorage (locul unde a avut loc în august întâlnirea dintre Trump şi Putin) s-a epuizat în mare măsură", a declarat ministrul-adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, citat de agenţia de presă RIA Novosti.

Rusia spune că Europa sabotează negocierile de pace

Potrivit lui Riabkov, „acţiuni distructive, în primul rând ale europenilor", au împiedicat negocierile să avanseze pentru a se ajunge la o „înţelegere" asupra reglementării conflictului în Ucraina.

Preşedintele american Donald Trump a încercat după revenirea sa la putere în ianuarie să se apropie de Moscova pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina, inclusiv primindu-l cu mare pompă pe Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august.

Însă această apropiere nu a dus la un progres în negocierile dintre Moscova şi Kiev, în condiţiile în care Rusia cere în special anexarea mai multor regiuni ucrainene, ceea ce Kievul respinge categoric.

Trump își pierde răbdarea și critică deschis Moscova

În ultimele săptămâni, Donald Trump a exprimat o frustrare tot mai mare la adresa Moscovei, comparând Rusia cu un „tigru de hârtie", care pare puternic, dar nu este, şi apreciind starea economiei ruse drept critică.

În acest context, responsabili americani au preconizat recent vânzarea de rachete cu rază lungă Tomahawk către europeni, care să le livreze Ucrainei.

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a estimat că livrarea către Kiev a acestor armamente ar constitui „o nouă escaladare" între Moscova şi Washington, deoarece „a folosi Tomahawk este imposibil fără participarea directă a militarilor americani".

Moscova amenință cu teste nucleare dacă SUA procedează la fel

Miercuri, Serghei Riabkov a îndemnat SUA să abordeze această posibilă opţiune „de o manieră sănătoasă şi responsabilă".

Totodată, el a atenţionat că Rusia va efectua rapid un test nuclear în cazul în care SUA vor face acesta, indicând că Washingtonul lucrează de ceva vreme pentru a-şi pregăti infrastructura de testare.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat în octombrie că Rusia va întreprinde la rândul său un test nuclear dacă o altă putere nucleară va face acest lucru, afirmând că Moscova are semnale că o ţară - pe care nu a nominalizat-o - se pregăteşte să efectueze astfel de teste.

În noiembrie 2023, Vladimir Putin a semnat legea de revocare a ratificării Tratatului de interzicere totală a testelor nucleare (CTBT).

CTBC, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 10 septembrie 1996, a fost semnat de 185 de ţări, inclusiv de Rusia, care l-a ratificat la 30 iunie 2000.

Nouă ţări nu au ratificat niciodată acest pact, între care SUA, China, Iranul şi Israelul, în timp ce India, Pakistanul, Coreea de Nord şi Siria nici măcar nu l-au semnat.

