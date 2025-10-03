Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă

Stiri externe
03-10-2025 | 10:29
rachete liban
Getty

Administrația Trump este puțin probabil să transfere rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, relatează Reuters, citând un oficial american și alte trei surse.

autor
Vlad Dobrea

Oficialul american a subliniat că Washingtonul nu are lipsă de rachete Tomahawk, care pot avea o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri, dar că stocurile existente sunt destinate armatei americane și altor scopuri.

Potrivit acestuia, Washingtonul ar putea lua în considerare permiterea europenilor să achiziționeze alte arme cu rază lungă de acțiune și să le furnizeze Kievului, dar livrările de rachete Tomahawk sunt puțin probabile.

SUA vor oferi probabil Ucrainei și alte opțiuni de rachete cu rază scurtă de acțiune.

La sfârșitul lunii septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei întâlniri cu ușile închise cu Donald Trump la Adunarea Generală a ONU din New York, a solicitat furnizarea de rachete Tomahawk Forțelor Armate Ucrainene.

Citește și
razboi in ucraina
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar

Zelenski consideră că desfășurarea de rachete capabile să lovească ținte la Moscova, în Ucraina, îl va obliga pe președintele rus Vladimir Putin să negocieze un acord de pace.

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat pe 29 septembrie că Washingtonul analizează cererea Kievului privind rachetele Tomahawk.

Vladimir Putin a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei și utilizarea acestora „nu vor schimba deloc” echilibrul de putere pe câmpul de luptă, dar vor deteriora relațiile ruso-americane, „în care există o oarecare lumină la capătul tunelului”.

Sursa: Reuters

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, rachete, furnizare arme ,

Dată publicare: 03-10-2025 10:29

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar
Stiri externe
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar

Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o "escaladare", a avertizat în timpul unui summit joi la Copenhaga preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, lansând un apel câtre europeni să se mobilizeze alături de Ucraina.

Ungaria a semnat cel mai mare contract de achiziție GNL din istoria sa. Nu e Rusia: ”Suntem dependenți de vecinii noștri”
Stiri externe
Ungaria a semnat cel mai mare contract de achiziție GNL din istoria sa. Nu e Rusia: ”Suntem dependenți de vecinii noștri”

Ungaria a anunțat semnarea celui mai mare contract de achiziție gaz natural lichefiat (GNL) din istoria sa cu francezii de ENGIE. Acordul valabil 10 ani a fost încheiat prin MVM, firma de stat maghiară căreia i s-a refuzat preluarea E.ON România.

Cehii sunt chemaţi la urne pentru alegeri legislative care ar putea aduce la putere un nou guvern anti-UE
Stiri externe
Cehii sunt chemaţi la urne pentru alegeri legislative care ar putea aduce la putere un nou guvern anti-UE

Alegătorii din Republica Cehă se vor prezenta la urne vineri şi sâmbătă, în ceea ce protagoniştii şi analiştii descriu drept un scrutin parlamentar crucial, care ar putea duce la ciocniri cu UE pe teme de la migraţie la politica climatică.

Recomandări
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
Stiri actuale
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.  

Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii
Stiri Economice
Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii

Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.  

Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat
Stiri externe
Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat

Vladimir Putin a criticat Europa pentru ”interzicerea” oponenților politici, spunând că acest lucru nu funcționează. Există însă o lungă listă de oponenți ai lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28