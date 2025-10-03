Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă

Administrația Trump este puțin probabil să transfere rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, relatează Reuters, citând un oficial american și alte trei surse.

Oficialul american a subliniat că Washingtonul nu are lipsă de rachete Tomahawk, care pot avea o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri, dar că stocurile existente sunt destinate armatei americane și altor scopuri.

Potrivit acestuia, Washingtonul ar putea lua în considerare permiterea europenilor să achiziționeze alte arme cu rază lungă de acțiune și să le furnizeze Kievului, dar livrările de rachete Tomahawk sunt puțin probabile.

SUA vor oferi probabil Ucrainei și alte opțiuni de rachete cu rază scurtă de acțiune.

La sfârșitul lunii septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei întâlniri cu ușile închise cu Donald Trump la Adunarea Generală a ONU din New York, a solicitat furnizarea de rachete Tomahawk Forțelor Armate Ucrainene.

Zelenski consideră că desfășurarea de rachete capabile să lovească ținte la Moscova, în Ucraina, îl va obliga pe președintele rus Vladimir Putin să negocieze un acord de pace.

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat pe 29 septembrie că Washingtonul analizează cererea Kievului privind rachetele Tomahawk.

Vladimir Putin a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei și utilizarea acestora „nu vor schimba deloc” echilibrul de putere pe câmpul de luptă, dar vor deteriora relațiile ruso-americane, „în care există o oarecare lumină la capătul tunelului”.

