Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk: „Spun ceea ce gândesc”

05-10-2025 | 14:59
putin trump
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că, dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri de lungă distanță în adâncul teritoriului rus, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington.

Alexandru Toader

La mai puțin de două luni de la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și Putin la summitul din Alaska, pacea pare și mai îndepărtată, având în vedere avansarea forțelor ruse în Ucraina, zvonurile privind zborul dronelor ruse în spațiul aerian al NATO și discuțiile actuale ale Washingtonului privind participarea directă la atacuri în adâncul teritoriului celei mai mari puteri nucleare din lume, notează Reuters.

Trump a declarat că este dezamăgit de Putin pentru că nu a făcut pace și a calificat Rusia drept un „tigru de hârtie” pentru că nu a reușit să supună Ucraina. Putin a ripostat săptămâna trecută, întrebând dacă NATO nu este „tigrul de hârtie” pentru că nu a reușit să oprească avansul Rusiei.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luna trecută că Washingtonul ia în considerare cererea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, care ar putea lovi adânc în Rusia, inclusiv Moscova, deși nu este clar dacă s-a luat o decizie finală.

„Am spus deja că acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre. Cel puțin, a tendințelor pozitive emergente în aceste relații. Așadar, spun ceea ce gândesc, iar modul în care vor evolua lucrurile nu depinde doar de noi și nu depinde doar de mine”, a declarat Putin într-un videoclip difuzat duminică de reporterul televiziunii de stat ruse Pavel Zarubin. 

aeroportul München
Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă

The Wall Street Journal a raportat săptămâna trecută că Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică cu rază lungă de acțiune din Rusia, în timp ce analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri. Doi oficiali au confirmat raportul Journal pentru Reuters.

Însă un oficial american și alte trei surse au declarat pentru Reuters că dorința administrației Trump de a trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina ar putea fi imposibil de realizat, deoarece stocurile actuale sunt destinate Marinei SUA și altor utilizări.

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri (1.550 mile), ceea ce înseamnă că, dacă Ucraina ar primi rachetele, Kremlinul și toată Rusia europeană ar fi în raza de acțiune.
Putin a declarat joi că este imposibil să se utilizeze rachetele Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american și că, prin urmare, orice livrare de astfel de rachete către Ucraina ar declanșa o „nouă etapă calitativă de escaladare”.

Sursa: Reuters

