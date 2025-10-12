Robert De Niro îndeamnă americanii să iasă în stradă la protestele „No Kings Day” față de Donald Trump

Robert De Niro a lansat un apel către americani, îndemnându-i să participe la protestele organizate împotriva președintelui Donald Trump, cu ocazia zilei „No Kings Day”, pe 18 octombrie, scrie The Hill.

„Primul protest No Kings a avut loc acum 250 de ani”, a spus De Niro într-un videoclip postat pe pagina de Instagram a proiectului Indivisible. „Atunci, americanii au decis că nu vor trăi sub conducerea regelui George al III-lea. Și-au declarat independența și au dus un război sângeros pentru a apăra democrația.”

„De atunci, am trăit 250 de ani de democrație, adesea provocatoare, uneori haotici, dar întotdeauna esențiali”, a continuat actorul. „Am luptat în două războaie mondiale pentru a o păstra. Iar acum avem un pseudo-rege care vrea să ne-o ia, Regele Donald I. La dracu' cu asta!”

„Ne ridicăm din nou, fără violență, ridicându-ne vocile pentru a spune «nu regilor»”, a afirmat De Niro. „Suntem cu toții în aceasta împreună, indivizibili, cu libertate și justiție pentru toți.”

2.000 de proteste „No Kings” programate pe 18 octombrie

În întreaga țară sunt programate 2.000 de proteste „No Kings” pe 18 octombrie, potrivit unui cont oficial al proiectului Indivisible de pe Facebook.

De Niro, un critic constant al lui Trump, l-a numit pe acesta „președintele filistin al Americii” în timpul Festivalului de Film de la Cannes din mai.

„În țara mea, luptăm din răsputeri pentru democrația pe care o consideram odată garantată, și asta ne afectează pe toți”, a declarat De Niro într-un discurs susținut după ce a primit premiul Palme d'Or pentru întreaga carieră.

„Aceasta ne afectează pe toți, pentru că arta este democratică”, a continuat actorul. „Arta este inclusivă, adună oamenii, așa cum o face și această seară. Arta caută adevărul. Arta îmbrățișează diversitatea. Și de aceea arta este o amenințare. De aceea suntem o amenințare pentru autocrați și fascisti.”

În replică la declarațiile lui De Niro, Trump l-a atacat pe actor, numindu-l „un nebun”.

Protestele „No Kings Day” au avut loc pentru prima dată în întreaga țară pe 14 iunie. Acestea au fost organizate pentru a critica administrația Trump și au coincis cu ziua de naștere a președintelui, care împlinea 79 de ani, precum și cu parada de aniversare a 250 de ani a armatei Statelor Unite.

