Kremlinul: Trump vrea pace în Ucraina, dar Kievul și Bruxelles-ul nu sunt interesate de dialog

Preşedintele american Donald Trump rămâne fidel intenţiei sale de a realiza pacea în Ucraina, dar Kievul şi Bruxelles-ul nu sunt interesate de dialog, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Îl auzim pe Trump insistând asupra necesităţii de a se aşeza la masa negocierilor şi din aceasta concluzionăm că rămâne angajat pentru o soluţie politică. Dar europenii şi regimul de la Kiev arată o lipsă completă de dorinţă de a face ceva în acest sens", a afirmat el.

Peskov a menţionat că "trecem printr-un moment foarte dramatic din punctul de vedere al faptului că tensiunile sunt alimentate din toate părţile".

"Partea rusă continuă să afirme că suntem pregătiţi pentru o soluţie paşnică", a susţinut el.

Referitor la posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina, Peskov a subliniat că aceasta este o armă formidabilă, dar că nu va schimba situaţia de pe câmpul de luptă.

Cu toate acestea, având în vedere posibilitatea ca aceste rachete să poarte un focos nuclear, el a reamintit că serviciile secrete ruse avertizaseră anterior că Ucraina ar putea pregăti o "bombă murdară".

"Imaginaţi-vă, lansează o rachetă cu rază lungă de acţiune şi aceasta zboară spre noi. Ştim că ar putea avea un focos nuclear. Ce ar trebui să creadă Rusia? Experţii militari de cealaltă parte a oceanului trebuie să înţeleagă acest lucru", a avertizat el, menţionând că posibila livrare de rachete Tomahawk provoacă "îngrijorare deosebită" la Kremlin.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













