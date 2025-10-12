Emoții în Israel înaintea eliberării ultimelor ostatici ținuți de gruparea teroristă Hamas în Gaza. Este așteptat și Trump

Israelul așteaptă cu bucurie și deopotrivă cu inima strânsă de îngrijorare eliberarea ultimilor 20 de ostatici rămași în Gaza, despre care se crede că sunt încă în viață.

Gruparea teroristă Hamas a anunțat că îi va preda Crucii Roșii luni dimineață, în trei locuri diferite din enclava palestiniană. În privința celor 28 de israelieni morți, lucrurile stau încă sub semnul întrebării.

Tot luni este așteptat la Ierusalim președintele american, căruia israelienii îi sunt recunoscători că a pus presiune atât pe premerul Netanyahu, cât și pe Hamas pentru a obține încetarea războiului.

În ultimele două zile, peste 500.000 de palestinieni strămutați s-au întors în nordul Fâșiei Gaza. Doar că bombardamentele necontenite din ultimii doi ani au transformat locul într-o întindere nesfârșita de ruine. Cei mai mulți nu mai au nimic, iar în ajutorul lor se pregătesc să intre în Fâșia Gaza, dinspre Egipt, sute de camioane pline cu alimente, haine, pături, dar și materiale de construcție.

De cealaltă parte, acordul dintre Hamas și Israel, bazat pe planul de pace în 20 de puncte anunțat de Donald Trump, prevede eliberarea celor 48 de ostatici israelieni rămași, vii sau morți, răpiți în atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

Oren Liebermann: ”Termenul-limită expiră luni la prânz. Așa că se anticipează că ostaticii vor fi eliberați cândva în cursul dimineții de mâine”.

Hamas îi va preda pe ostatici Crucii Roșii, care îi va conduce într-o bază militară israeliană din Fâșia Gaza, de acolo urmând să fie transferați în convoaie către Israel. Vor fi supuși unor evaluări medicale inițiale și își vor revedea rudele și prietenii cei mai apropiați. Spitalele s-au pregătit deja pentru primirea lor.

Așadar, acestea sunt ore de așteptare frenetică, de emoții intense. S-a văzut asta sâmbătă seară în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, unde organizatorii spun că s-au strâns în jur de 400.000 de oameni, la o manifestație de exprimare a bucuriei și a recunoștinței. De foarte multe ori în cursul ultimilor 2 ani, această piață centrală a fost scena unor proteste la care oamenii și-au revărsat furia și disperarea, dar nu și sâmbătă seară.

În fața mulțimii, au luat cuvântul negociatorii americani implicați în tratativele derulate atât în Qatar, cât și Egipt.

Ivanka Trump, fiica președintelui Donald Trump: ”Sunt uluită de tăria și convingerea voastră, neclintite în pofida suferinței îndurate”.

Israelienii îi mulțumesc lui Trump, dar nu-l iartă pe Netanyahu

Israelienii nu sunt însă dispuși să-l ierte pe premierul Netanyahu, căruia îi reproșează că nu a făcut din eliberarea ostaticilor o prioritate absolută.

Steve Witkoff: ”Îi mulțumesc premierului Beniamin Netanyahu... ok, ok... premierului Beniamin Netanyahu. Ok, dați-mi voie să vă spun că am fost implicat... Oameni buni, dați-mi voie să-mi duc gândul la capăt. Am fost în tranșee cu premierul Netanyahu, credeți-mă că a jucat un rol foarte important”.

Între trupurile neînsuflețite pe care urmează să le predea teroriștii se numără și rămășițele lui Tal Haimi, un israelian de 41 de ani care avea și origini românești. Răpit pe 7 octombrie din kibuțul Nir Ițhak, Haimi a lasat 4 copii orfani, ultimul născut la câteva luni dupa uciderea părintelui său.

Dar și pentru cei care se întorc în viață, luni va începe un proces extrem de dificil de depășire a traumei. Chiar sâmbătă a suscitat un val de emoție în Israel sinuciderea lui Roei Shalev, un supraviețuitor al masacrului de la festivalul muzical Nova.

„Nu mai pot suporta această durere, ard din interior. Vreau doar ca această durere să înceteze”, a explicat în mesajul de adio. Iubita lui Roei Shalev și prietenul lui cel mai bun au fost uciși sub ochii săi, iar Roei, rănit la rândul lui, a stat ore întregi nemișcat sub trupurile însângerate ale acestora.

