Țara pe care Donald Trump anunță că o va apăra „viguros” dacă va fi atacată de Rusia. „Aveți o armată foarte puternică”

10-10-2025 | 09:20
Donald Trump
În timpul unei întâlniri care a avut loc joi, la Casa Albă, între Alexander Stubb și Donald Trump, președintele SUA a declarat că ar apăra „viguros” Finlanda dacă Rusia ar ataca-o.

Claudia Alionescu

Președintele finlandez Alexander Stubb a discutat cu Trump pe mai multe teme, inclusiv NATO, securitatea regională și perspectivele pentru pace în conflictele în curs, relatează kyivindependent.com.

Da, aș face-o, da, aș face-o”, a răspuns Trump când un reporter finlandez l-a întrebat dacă ar veni în apărarea Finlandei în cazul unui atac rusesc.

Sunt membri NATO, sunt oameni minunați, dar nu cred că se va întâmpla asta... Aveți o armată foarte puternică, una dintre cele mai bune. Și, desigur, vom fi acolo să ajutăm.”, a mai precizat președintele SUA. 

Întrebat cum anume ar apăra Finlanda, Trump a spus: „viguros”.

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat că eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina vor fi următorul mare obiectiv diplomatic al lui Trump după încetarea focului dintre Israel și Gaza din zilele următoare.

Ucraina va fi următoarea înțelegere de pace a președintelui Donald Trump”, a spus Stubb, adăugând că „desigur, aceasta trebuie să reziste și sunt sigur că va rezista, pentru că toate stimulentele există.”

Plan comun al SUA și Finlanda pentru Arctica

Cei doi lideri au anunțat, de asemenea, un plan comun pentru ca SUA și Finlanda să construiască 11 nave spargătoare de gheață pentru a consolida securitatea națională în Arctica și pentru a contracara influența tot mai mare a Chinei și Rusiei. Spargătoarele de gheață sunt nave specializate concepute pentru a naviga prin ape acoperite de gheață.

În baza memorandumului, șantierele navale finlandeze vor construi patru dintre spargătoarele de gheață, în timp ce alte șapte nave vor fi construite în SUA cu asistență finlandeză.

Finlanda, un susținător ferm al Ucrainei, s-a alăturat NATO în 2023 ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Țara împarte o graniță de 1.300 de kilometri (800 de mile) cu Rusia și și-a consolidat legăturile de apărare cu aliații occidentali de la începutul războiului.

Sursa: kyivindependent.com, kyivindependent.com

Etichete: Rusia, razboi, SUA, donald trump, Finlanda, aparare,

Dată publicare: 10-10-2025 09:19

