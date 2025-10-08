Rusia promite un „răspuns calibrat şi asimetric” dacă SUA livrează rachete Tomahawk Ucrainei: Vom găsi modalităţi de a-i răni

Rusia va doborî rachetele Tomahawk, va ataca locurile de lansare și va riposta dur împotriva Washingtonului dacă SUA decid să le furnizeze Ucrainei, a declarat Andrei Kartapolov, șeful Comisiei de apărare din Duma de Stat.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că ar dori să ştie ce intenţionează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk înainte de a accepta să le furnizeze, deoarece nu doreşte escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina. El a afirmat însă că a „luat o decizie” în această privinţă, fără a spune care este aceasta.

„Răspunsul nostru va fi dur, echivoc, calibrat şi asimetric. Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme”, a declarat pentru agenţia rusă RIA Andrei Kartapolov, şeful Comisiei de apărare a parlamentului rus.

Cum va reacționa Rusia

Kartapolov, fost general colonel şi fost ministru adjunct al apărării, spune că rachetele Tomahawk nu vor schimba nimic pe câmpul de luptă, chiar dacă ar fi furnizate Ucrainei, deoarece, potrivit lui, acestea ar putea fi furnizate doar în cantităţi mici – zeci, nu sute.

„Cunoaştem foarte bine aceste rachete, modul în care zboară, cum pot fi doborâte; am lucrat cu ele în Siria, aşa că nu este nimic nou. Singurele probleme vor fi pentru cei care le furnizează şi pentru cei care le utilizează; acolo vor fi problemele”, a ameninţat el.

Kartapolov a mai declarat că Moscova nu a văzut până acum niciun semn că Ucraina ar pregăti locuri de lansare pentru rachetele Tomahawk, lucru pe care, potrivit lui, Kievul nu l-ar putea ascunde dacă ar obţine astfel de rachete.

Dacă şi când s-ar întâmpla acest lucru, Rusia va folosi drone şi rachete pentru a distruge orice lansatoare, a dat el asigurări.

La rândul său, viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a îndemnat Washingtonul să evalueze „cu sobrietate” situaţia din jurul potenţialei furnizări de rachete Tomahawk. El a spus că orice astfel de decizie ar fi un pas grav de escaladare care va aduce o schimbare „calitativă” a situaţiei.

Relația SUA-Rusia, afectată

Relaţiile ruso-americane vor suferi daune ireparabile în cazul în care Statele Unite vor decide totuşi să transfere rachetele Tomahawk către Kiev, a avertizat miercuri şi purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova.

„Decizia administraţiei americane, repet, dacă va fi adoptată în cele din urmă, nu numai că riscă să agraveze spirala confruntării, dar deopotrivă va afecta iremediabil relaţiile ruso-americane, care abia începuseră să dea semne de reluare a dialogului bilateral”, a declarat Zaharova, citată de agenţia TASS.

Comentând declaraţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, ea a apreciat că „într-un anumit sens, el a luat deja decizia de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei”, chiar dacă a evitat să spună ce decizie a luat.

Zaharova a subliniat că Rusia speră ca Washingtonul să audă mesajele sale pe această temă. „Urmărim cu cea mai mare atenţie evoluţia situaţiei în jurul acestei chestiuni şi îndemnăm la maximă reţinere în abordarea acestui subiect extrem de sensibil, care poate complica în mod semnificativ căutarea de soluţii în direcţia ucraineană. Sperăm că la Washington semnalele noastre vor fi auzite”, a punctat ea.

Vladimir Putin a exprimat clar poziţia Moscovei faţă de astfel de măsuri periculoase, a reliefat Zaharova. „În cazul în care acestea vor fi puse în aplicare, în ciuda faptului că am îmbunătăţit semnificativ sistemul nostru de apărare antirachetă, rachetele cu aripi sunt arme puternice, a căror obţinere de către regimul de la Kiev va duce la o nouă etapă gravă de escaladare a crizei ucrainene. Desigur, acest lucru nu va afecta în niciun fel raportul de forţe pe câmpul de luptă. Problema nu este faptul că rachetele Tomahawk vor ajunge în dotarea armatei ucrainene, cât faptul că utilizarea lor fără participarea directă a militarilor americani este pur şi simplu imposibilă”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse.

