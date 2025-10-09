Cum a fost primit în Gaza anunțul acordului de pace dintre Israel și Hamas: „A trebuit să cerem confirmarea”

Stiri externe
09-10-2025 | 14:36
×
Codul embed a fost copiat

La doi ani de la sângerosul atac al Hamas asupra Israelului, cele două tabere au căzut de acord să facă primul pas spre pace în Gaza.

autor
Stirileprotv

Delegațiile lor au semnat prima fază a planului de pace propus de administrația Trump. "Toți ostaticii vor fi eliberați foarte curând”, a scris președintele american pe internet. Înțelegerea dintre Hamas și Israel intră în vigoare în această după-amiază, imediat ce va fi ratificată de parlamentul israelian.

Donald Trump: „Tocmai am primit… Tocmai am primit un bilet de la secretarul de stat în care mi se spune că suntem foarte aproape de o înțelegere în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”.

Președintele american participa la o masă rotundă la Casa Albă, pe tema organizației Antifa, când secretarul de stat Marco Rubio i-a transmis, pe o bucată de hârtie, că negocierile din Egipt au avut succes. Donald Trump a făcut anunțul oficial câteva minute mai târziu, pe rețea lui socială: „Atât Israel, cât și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de Pace. Acest lucru înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israel își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas spre o pace puternică, durabilă și veșnică”.

În Cairo, acordul a fost întâmpinat cu bucurie de negociatorii din ambele tabere.

Citește și
donald trump
Trump a primit urgent un bilet în timpul unui eveniment la Casa Albă. Liderul SUA a surprins pe toată lumea după ce l-a citit

„Toți ostaticii noștri vor fi aduși acasă. Acesta este un succes diplomatic și o victorie națională și morală pentru Israel”, a scris premierul Netanyahu pe rețeaua socială X.

În Tel Aviv, sute de oameni s-au adunat după miezul nopții în piața așa-numită a Ostaticilor, pentru a sărbători.

Potrivit înțelegerii, ostaticii israelieni răpiți în urmă cu doi ani vor ajunge acasă cel mai târziu luni, pe 13 octombrie.

Omer Shemtov, fost ostatic israelian: „De fiecare dată când îmi imaginez acel moment de a doua zi, când ostaticii vor fi acasă, când soldații se vor întoarce acasă, mă trec fiori din cap până-n picioare”.

Nici declarația premierului Netanyahu, nici cea a președintelui Trump nu au menționat în mod explicit încetarea războiului din Gaza, însă alte părți implicate în negocieri o fac.

Jeremy Diamond, corespondent la Ierusalim: „Hamas afirmă că acest acord prevede încetarea războiului din Gaza și retragerea trupelor israeliene din Fâșia Gaza și, esențial, Qatarul susține că acest acord va duce la încheierea războiului din Gaza. Și, desigur, pentru locuitorii din Gaza, care au îndurat orori de neimaginat timp de aproape doi ani”.

În Gaza, anunțul a venit în mijlocul nopții, când mai toată lumea dormea. La spitalul Al Aqsa, echipajele medicale au urmărit în liniște declarațiile lui Trump.

Saeed Awad, paramedic palestinian: „Nu am crezut inițial, pentru că eram atât de fericiți. A trebuit să cerem confirmarea. Acum așteptăm ca știrea să devină realitate, pentru ca acest război, această suferință și această epurare etnică din Gaza să ia sfârșit”.

În ultimii doi ani, peste 67.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, dintre care 20.000 de copii - potrivit Ministerului palestinian al Sănătății.

Se crede că multe alte trupuri se află încă sub dărâmăturile din Fâșia Gaza.

Sursa: Pro TV

Etichete: israel, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 09-10-2025 14:36

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Armata israeliană va începe pregătirile pentru retragerea din Gaza. Ordinul dat de șeful Statului Major
Stiri externe
Armata israeliană va începe pregătirile pentru retragerea din Gaza. Ordinul dat de șeful Statului Major

Armata israeliană a anunţat joi că a început pregătirile şi stabileşte un protocol de luptă pentru a se retrage "în curând" din Fâşia Gaza pe linia convenită, se arată într-un comunicat, citat de EFE.

Trump a primit urgent un bilet în timpul unui eveniment la Casa Albă. Liderul SUA a surprins pe toată lumea după ce l-a citit
Stiri externe
Trump a primit urgent un bilet în timpul unui eveniment la Casa Albă. Liderul SUA a surprins pe toată lumea după ce l-a citit

Războiul din Fâșia Gaza e pe cale de a se încheia. Anunțul a fost făcut, miercuri seară, de președintele american Donald Trump.

Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza
Stiri externe
Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza

După doi ani de război, Israel şi Hamas au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele SUA declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni.

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28