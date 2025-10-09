Cum a fost primit în Gaza anunțul acordului de pace dintre Israel și Hamas: „A trebuit să cerem confirmarea”

La doi ani de la sângerosul atac al Hamas asupra Israelului, cele două tabere au căzut de acord să facă primul pas spre pace în Gaza.

Delegațiile lor au semnat prima fază a planului de pace propus de administrația Trump. "Toți ostaticii vor fi eliberați foarte curând”, a scris președintele american pe internet. Înțelegerea dintre Hamas și Israel intră în vigoare în această după-amiază, imediat ce va fi ratificată de parlamentul israelian.

Donald Trump: „Tocmai am primit… Tocmai am primit un bilet de la secretarul de stat în care mi se spune că suntem foarte aproape de o înțelegere în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”.

Președintele american participa la o masă rotundă la Casa Albă, pe tema organizației Antifa, când secretarul de stat Marco Rubio i-a transmis, pe o bucată de hârtie, că negocierile din Egipt au avut succes. Donald Trump a făcut anunțul oficial câteva minute mai târziu, pe rețea lui socială: „Atât Israel, cât și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de Pace. Acest lucru înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israel își va retrage trupele până la o linie convenită, ca prim pas spre o pace puternică, durabilă și veșnică”.

În Cairo, acordul a fost întâmpinat cu bucurie de negociatorii din ambele tabere.

„Toți ostaticii noștri vor fi aduși acasă. Acesta este un succes diplomatic și o victorie națională și morală pentru Israel”, a scris premierul Netanyahu pe rețeaua socială X.

În Tel Aviv, sute de oameni s-au adunat după miezul nopții în piața așa-numită a Ostaticilor, pentru a sărbători.

Potrivit înțelegerii, ostaticii israelieni răpiți în urmă cu doi ani vor ajunge acasă cel mai târziu luni, pe 13 octombrie.

Omer Shemtov, fost ostatic israelian: „De fiecare dată când îmi imaginez acel moment de a doua zi, când ostaticii vor fi acasă, când soldații se vor întoarce acasă, mă trec fiori din cap până-n picioare”.

Nici declarația premierului Netanyahu, nici cea a președintelui Trump nu au menționat în mod explicit încetarea războiului din Gaza, însă alte părți implicate în negocieri o fac.

Jeremy Diamond, corespondent la Ierusalim: „Hamas afirmă că acest acord prevede încetarea războiului din Gaza și retragerea trupelor israeliene din Fâșia Gaza și, esențial, Qatarul susține că acest acord va duce la încheierea războiului din Gaza. Și, desigur, pentru locuitorii din Gaza, care au îndurat orori de neimaginat timp de aproape doi ani”.

În Gaza, anunțul a venit în mijlocul nopții, când mai toată lumea dormea. La spitalul Al Aqsa, echipajele medicale au urmărit în liniște declarațiile lui Trump.

Saeed Awad, paramedic palestinian: „Nu am crezut inițial, pentru că eram atât de fericiți. A trebuit să cerem confirmarea. Acum așteptăm ca știrea să devină realitate, pentru ca acest război, această suferință și această epurare etnică din Gaza să ia sfârșit”.

În ultimii doi ani, peste 67.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, dintre care 20.000 de copii - potrivit Ministerului palestinian al Sănătății.

Se crede că multe alte trupuri se află încă sub dărâmăturile din Fâșia Gaza.

