Trump ezită să trimită în Ucraina temutele rachete Tomahawk: „Vreau să aflu ce fac cu ele”

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că vrea să afle cum va folosi Ucraina rachetele Tomahawk înainte de a decide dacă le va furniza, pentru a nu agrava războiul cu Rusia, relatează Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk ţărilor europene, care le-ar trimite Ucrainei.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, ceea ce ar plasa Moscova în raza de acţiune a arsenalului Ucrainei, în cazul în care Kievul le-ar primi.

Duminică, liderul rus Vladimir Putin a declarat că dacă Washingtonul va furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri în adâncul teritoriului Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relaţiei Moscovei cu Washingtonul.

Întrebat de reporterii de la Casa Albă dacă a decis să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, Trump nu a exclus această posibilitate şi a spus că a „luat o decizie” în această privinţă.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele”, a adăugat el.

„Unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare. Aş pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez războiul”, a subliniat el.

Biden a respins anterior o solicitare similară

Fostul președinte american Joe Biden a respins anterior cererea Ucrainei de a primi rachete Tomahawk, considerând-o prea riscantă din cauza potențialului acestor arme de a ocoli apărarea antiaeriană rusă și de a escalada conflictul.

Serhii Kuzan, președintele Centrului ucrainean pentru securitate și cooperare, a declarat că Ucraina are nevoie de capacități similare cu cele ale Rusiei pentru a lovi ținte la distanță.

