Rusia declară că nu vede condiţii pentru menţinerea tratatului cu SUA privind reconversia plutoniului militar

08-10-2025 | 20:28
Rusia consideră că nu există condiţii pentru menţinerea tratatului privind reconversia plutoniului militar semnat în 2000 cu SUA, a declarat miercuri viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, în cadrul unei intervenţii în Duma de Stat.

"În situaţia actuală, se pune în mod firesc problema încheierii procesului de cooperare cu americanii în cadrul acestui acord, chiar şi din punct de vedere formal", a declarat el în faţa legislativului.

Riabkov a pledat pentru încetarea angajamentelor care leagă Rusia de acest tratat, subliniind că este "inacceptabil şi inadecvat din orice punct de vedere".

La sfârşitul lunii iulie, guvernul rus a prezentat Dumei un proiect de lege pentru denunţarea acestui tratat ratificat de Rusia în 2011, dar suspendat în octombrie 2016, după ce a acuzat Statele Unite de nerespectarea angajamentelor din motive financiare.

"Am cheltuit bani şi am construit o uzină (de reconversie). Oare suntem mai bogaţi decât SUA?", a comentat atunci preşedintele rus, Vladimir Putin, care a acuzat Washingtonul că a optat pentru reciclarea materialului radioactiv, în loc de distrugerea industrială a acestuia, pentru a putea reutiliza "în orice moment" plutoniul în scopuri militare.

Tratatul, semnat în urmă cu aproape un sfert de secol

Tratatul, semnat în urmă cu aproape un sfert de secol, angaja cele două ţări să transforme 34 de tone de plutoniu militar utilizat la fabricarea bombelor atomice în combustibil MOX pentru uz paşnic, un amestec de oxid de uraniu şi oxid de plutoniu.

Denunţarea acestui tratat ar fi un alt pas înapoi pentru cooperarea în materie de dezarmare, după abandonarea de către Rusia şi SUA a tratatului INF privind rachetele cu rază scurtă şi medie de acţiune, a tratatului antirachetă şi a tratatului "Cer deschis".

Singurul acord de dezarmare încă în vigoare este New START (START III), care a fost suspendat temporar de Rusia în 2023 şi urmează să expire în 2026.

Recent, preşedintele Putin a propus SUA prelungirea acordului New START cu încă un an pentru a da o şansă dialogului, dar a avertizat că, dacă Washingtonul nu va răspunde, Rusia nu va insista şi va considera acordul expirat.

Într-o primă reacţie, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat că propunerea Rusiei privind prelungirea voluntară cu un an a Tratatului de dezarmare nucleară New START i se pare o idee bună, potrivit AFP.

Acest tratat, semnat în 2010, limitează fiecare parte la 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate, la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele şi prevede un mecanism de verificări, întrerupte însă în ultimii ani.

