Kremlinul susține că negocierile cu SUA pentru pacea în Ucraina continuă activ și fără întreruperi

Stiri externe
09-10-2025 | 17:16
trump si putin
Getty

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a spus joi că negocierile dintre Rusia și SUA pentru a încheia conflictul din Ucraina continuă, contrazicând declarațiile de miercuri ale lui Serghei Riabkov, care afirmase că impulsul diplomatic s-a epuizat.

autor
Mihaela Ivăncică

Riabkov a afirmat miercuri că impulsul dat de summitul din 15 august de la Anchorage, în Alaska, dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump "s-a epuizat în mare măsură", acuzând aliaţii europeni ai Ucrainei că împiedică eforturile de pace, potrivit Reuters.

"Afirmaţiile conform cărora impulsul dat de (summitul de la) Anchorage se estompează sau că acesta s-a epuizat sunt complet incorecte. Continuăm să colaborăm cu americanii pe baza a ceea ce s-a convenit între preşedinţi la Anchorage", a declarat joi Iuri Uşakov, citat de agenţia de ştiri rusă Tass.

Inițiativele diplomatice ale lui Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump a încercat după revenirea sa la putere în ianuarie să se apropie de Moscova pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina, inclusiv primindu-l pe Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august.

Însă această apropiere nu a dus la un progres în negocierile dintre Moscova şi Kiev, în condiţiile în care Rusia cere în special anexarea mai multor regiuni ucrainene, ceea ce Kievul respinge categoric.

Citește și
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski: Dacă Donald Trump ne dă rachete Tomahawk, vom face lobby pentru Premiul Nobel pentru Pace

În ultimele săptămâni, Donald Trump a exprimat o frustrare tot mai mare la adresa Moscovei, comparând Rusia cu un "tigru de hârtie", care pare puternic, dar nu este, şi apreciind starea economiei ruse drept critică.

Moscova doreşte să arate că rămâne deschisă unei soluţii diplomatice, însă afirmă că îşi va continua campania pentru a-şi atinge obiectivele pe plan militar dacă nu se poate ajunge la un acord de pace.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că nu crede că Putin este sincer în ceea ce priveşte găsirea unei soluţii pentru încheierea războiului, acuzându-l că a întârziat negocierile pentru a continua luptele.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, SUA,

Dată publicare: 09-10-2025 17:16

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Reuters: Cele mai mari companii industriale din Rusia își trimit angajații în concediu fără plată și reduc personalul
Stiri externe
Reuters: Cele mai mari companii industriale din Rusia își trimit angajații în concediu fără plată și reduc personalul

Marile companii industriale rusești își reduc săptămânile de lucru, trimit angajații în concediu fără plată sau îi concediază, relatează Reuters.

Volodimir Zelenski: Dacă Donald Trump ne dă rachete Tomahawk, vom face lobby pentru Premiul Nobel pentru Pace
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Dacă Donald Trump ne dă rachete Tomahawk, vom face lobby pentru Premiul Nobel pentru Pace

Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă acesta va trimite rachete Tomahawk în Ucraina şi va ajuta la negocierea unui armistiţiu cu Rusia, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Rusia declară că nu vede condiţii pentru menţinerea tratatului cu SUA privind reconversia plutoniului militar
Stiri externe
Rusia declară că nu vede condiţii pentru menţinerea tratatului cu SUA privind reconversia plutoniului militar

Rusia consideră că nu există condiţii pentru menţinerea tratatului privind reconversia plutoniului militar semnat în 2000 cu SUA, a declarat miercuri viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, în cadrul unei intervenţii în Duma de Stat.

Rusia promite un „răspuns calibrat şi asimetric” dacă SUA livrează rachete Tomahawk Ucrainei: Vom găsi modalităţi de a-i răni
Stiri externe
Rusia promite un „răspuns calibrat şi asimetric” dacă SUA livrează rachete Tomahawk Ucrainei: Vom găsi modalităţi de a-i răni

Rusia va doborî rachetele Tomahawk, va ataca locurile de lansare și va riposta dur împotriva Washingtonului dacă SUA decid să le furnizeze Ucrainei, a declarat Andrei Kartapolov, șeful Comisiei de apărare din Duma de Stat.

Ursula von der Leyen: Europa trebuie să răspundă războiului hibrid al Rusiei. Pe cerul Europei se întâmplă ceva periculos
Stiri externe
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să răspundă războiului hibrid al Rusiei. Pe cerul Europei se întâmplă ceva periculos

Europa "trebuie să răspundă" în faţa "războiului hibrid" dus de Rusia, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, estimând că "ceva nou şi periculos" se întâmplă pe cerul european, informează AFP.

 

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare la mai multe instituții rămâne în arest. Un judecător a vrut să-l elibereze
Stiri actuale
Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare la mai multe instituții rămâne în arest. Un judecător a vrut să-l elibereze

Instanţa supremă a decis joi ca elevul în vârstă de 17 ani acuzat că a trimis aproape 1.000 de mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale să rămână în arest preventiv.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28