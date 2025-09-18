Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

Şi dacă regele Charles – de obicei apolitic – a menţionat în discursul său necesitatea de a sprijini Ucraina, şeful Casei Albe n-a avut nimic de spus în această privinţă şi a preferat să-şi citească discursul pregătit, deşi se ştie că este un mare amator de spontaneitate.

În schimb, prima-doamnă Melania Trump a făcut o alegere vestimentară inspirată, probabil deloc întâmplătoare, ci coordonată – rochia ei a fost simplă, galbenă, în timp ce rochia reginei Camilla a fost albastră, astfel că, în fotografiile în care au apărut împreună, cele două doamne au redat culorile drapelului Ucrainei.

A fost o zi de un fast fără precedent pentru un lider străin. Trump şi soţia sa, Melania, au fost trataţi cu toată pompa britanică.

Discursuri și mesaje simbolice

În discursul de la banchet, preşedintele a lăudat aliatul apropiat al ţării sale, subliniind relaţia specială care îi leagă. „Legătura de rudenie şi identitate dintre America şi Regatul Unit este nepreţuită şi eternă. Este de neînlocuit şi de nezdruncinat”, a spus Trump în discursul ţinut în timpul banchetului fastuos de la Castelul Windsor, reşedinţa familiei monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani.

Referindu-se la aşa-numita relaţie specială dintre cele două ţări, Trump a spus: „Din perspectiva americană, cuvântul special nu este suficient pentru a o descrie”.

Discursul lui Trump a picat bine în urechile prim-ministrului britanic Keir Starmer. El a propus o vizită de stat pentru a câştiga favorurile lui Trump, cunoscut anglofil şi fan declarat al familiei regale, la scurt timp după ce preşedintele american s-a întors la funcţie, în ianuarie.

Starmer speră că această vizită va ajuta guvernul său în eforturile de a aprofunda legăturile economice, de a asigura investiţii de miliarde de dolari, de a reduce tarifele şi de a-i permite să facă presiuni asupra preşedintelui american în ceea ce priveşte Ucraina şi Israelul.

Marea Britanie, între fast și proteste

Marea Britanie a întins covorul roşu regal, oferindu-i lui Trump cea mai mare ceremonie militară de bun venit pentru o vizită de stat din istoria recentă. Trump nu şi-a ascuns bucuria de a fi nu doar primul lider american, ci şi primul politician ales care a fost invitat în două vizite de stat în Marea Britanie. „Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri din viaţa mea”, a spus el.

Pe parcursul vizitei, Londra speră să transforme afecţiunea lui Trump pentru Marea Britanie – mama sa era din Scoţia – şi admiraţia pentru familia regală în acţiuni concrete. Companii precum Microsoft, Nvidia, Google şi OpenAI au promis deja investiţii britanice în valoare de 31 de miliarde de lire sterline (42 de miliarde de dolari) în următorii ani, în domeniul inteligenţei artificiale, al calculului cuantic şi al energiei nucleare civile.

Starmer doreşte, de asemenea, progrese suplimentare în domeniul comerţului, după ce Marea Britanie a încheiat primul acord cu Trump pentru reducerea unor tarife. Discuţiile ar putea viza taxele rămase pentru oţel, whisky şi somon.

„Regatul Unit a fost partenerul dumneavoastră în primul acord comercial al administraţiei dumneavoastră, domnule preşedinte, aducând locuri de muncă şi creştere economică pentru ambele ţări”, a spus regele în discursul său. „Şi, fără îndoială, putem merge şi mai departe pe măsură ce construim această nouă eră a parteneriatului nostru”, a adăugat suveranul.

Trump, uimit de spectacolul regal

Donald şi Melania Trump s-au alăturat lui Charles, soţiei sale, regina Camilla, şi altor membri ai familiei regale şi demnitari pentru o procesiune cu trăsuri, pe traseul căreia s-au aliniat 1.300 de militari britanici.

Familia Trump a vizionat obiecte istorice din Colecţia Regală legate de SUA, apoi a vizitat Capela St. George, locul de odihnă veşnică al reginei Elizabeth, care l-a invitat pe Trump în prima sa vizită de stat, în 2019, pentru a depune o coroană de flori la mormântul ei.

A urmat o altă paradă militară şi un survol al echipei britanice de acrobaţie aeriană Red Arrows, dar vremea nefavorabilă a împiedicat participarea avioanelor militare britanice şi americane F-35, simbol al colaborării bilaterale în domeniul apărării.

Familia Trump a găsit timp şi pentru o întâlnire privată cu prinţul William şi soţia acestuia, Kate. Întâlnirea a fost descrisă ca fiind „caldă şi prietenoasă”. Trump a lăudat-o ulterior pe „frumoasa” Kate şi a spus că William „va avea un succes incredibil în viitor”.

În ceea ce-l priveşte pe Charles, monarhul în vârstă de 76 de ani, acesta este un „om foarte, foarte special”, a spus preşedintele american.

Alegerile vestimentare ale Melaniei Trump

Alegerile vestimentare ale primei-doamne Melania Trump au variat miercuri – de la o pălărie menită să distragă atenţia, care a amintit de cea purtată la a doua învestire a soţului ei, în ianuarie, până la o rochie galben strălucitor, purtată la banchet, care a pus accentul direct pe ea.

Când a sosit miercuri la Castelul Windsor, prima-doamnă a purtat un costum Dior de culoare închisă cu fustă şi o pălărie cu boruri largi, mov închis. Pălăria a blocat vizibilitatea unei mari părţi a chipului său, amintind de look-ul ei din ziua învestirii, foarte business.

Tonul s-a schimbat decisiv seara, când a intrat în centrul atenţiei într-o rochie Carolina Herrera cu mâneci lungi, cu o curea lată pe talie, roz pal, personalizată, fără umeri.

O sursă apropiată de planificarea vizitei a explicat pentru CNN că ţinutele au fost atent coordonate cu familia regală pentru a transmite mesaje subtile. Aşa se face că regina Camilla a purtat albastru, iar Melania Trump galben – culorile drapelului Ucrainei.

În ceea ce priveşte ţinuta prinţesei Kate, aceasta a purtat tiara Lover's Knot şi cercei care au aparţinut reginei Elizabeth a II-a, asortate cu o rochie de seară din dantelă Chantilly aurie, brodată manual, peste o rochie din crep de mătase, creaţie Phillipa Lepley.

