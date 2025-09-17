Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK

17-09-2025 | 20:38
Donald Trump și-a văzut visul cu ochii. A fost primit cu fast și salve de tun la castelul Windsor și plimbat cu o caleașcă aurită, având pe post de ghizi membrii familiei regale britanice.

Președintele american este primul șef de stat de peste Ocean care are onoarea unei a doua vizite de stat în Regatul Unit. Președintele american nu are în program niciun eveniment public și își va petrece vizita de 48 de ore între castelul Windsor și reședința de la țară a premierului Angliei, ca să evite orice protest la adresa lui.

Elicopterul Marine One a aterizat la ora locală 12:15 pe peluza domeniului regal Windsor, unde se află cel mai vechi și mai mare castel locuit din lume, reședință a monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani.

Cuplul Trump a fost întâmpinat la coborârea din elicopter de prințul moștenitor William și de soția lui Catherine. Prinții de Wales i-au condus pe oaspeți către regele Charles și soția lui Camilla, pusă pe picioare de voie de nevoie după o sinuzită.

A urmat o plimbare cu trăsurile prin parcul castelului. Pe traseu au fost aliniați 1.300 de militari britanici.

S-a găsit o trăsură și pentru cei mai proeminenți membri ai delegației americane, secretarul de stat Marco Rubio și consilierul special al președintelui, Steve Witkoff. Dacă nu ești obișnuit cu acest mijloc de locomotie, te simți cam zdruncinat, ca într-o barcă nu tocmai solidă, spun cunoscătorii.

Donald Trump, încântat de atenția primită de la familia regală

Donald Trump, președintele SUA: „Britanicii n-au mai făcut niciodată așa ceva, să invite un președinte de două ori. E o premieră istorică”.

Chiar dacă monarhul britanic nu are multe în comun cu președintele american, umorul, politețea și farmecul personal au înlesnit conversația. Atmosfera dintre cei doi a fost una amicală, destinsă, când au inspectat garda de onoare. A urmat o paradă a regimentului regal de cavalerie, care l-a încântat vizibil pe liderul de la Casa Albă.

Hugo Vickers, istoric: „Keir Starmer s-a folosit în mod inteligent de rege ca să-l ispitească pe președintele Trump să vină aici, să se simtă bine și, prin urmare, să fie mai binevoitor. Deja avem taxe vamale mai bune decât alte țări”.

Robert Lacey, istoric: „E multă politică în joc. Adevărul e că Marea Britanie îl măgulește pe Donald Trump, îl «unge»... Nici n-ar fi venit în Marea Britanie dacă nu avea ocazia să stea la castelul Windsor”.

După o pauză dedicată prânzului, președintelui și primei-doamne le-au fost arătate obiecte istorice legate de Statele Unite din Colecția Regală. Soții Trump au vizitat apoi Capela Sfântului Gheorghe, locul de odihnă veșnică al reginei Elizabeth.

Proteste la sosirea lui Donald Trump în Marea Britanie

Dincolo de mobilizarea oficială, britanicii de rând nu sunt prea încântați de vizita liderului de la Casa Albă. Marți seară, patru persoane au fost arestate după ce au proiectat pe zidurile castelului Windsor imagini cu Trump în compania celui care se presupune că i-a fost prieten - miliardarul Jeffrey Epstein - condamnat pentru pedofilie și trafic de minore.

Max Foster, corespondent CNN: „Proiectorul a fost instalat într-o cameră de hotel, vizavi de castel”.

Localnic: „Mi se pare că familia regală britanică își etalează ipocrizia, primindu-l pe Donald Trump în timp ce îl ostracizează pe prințul Andrew pentru cârdășie cu Jeffrey Epstein”.

Miercuri seară, Donald și Melania Trump sunt invitați de onoare la un banchet regal opulent.

Danica Kirka, Associated Press: „E o experiență pe care n-o poți obține cu bani. Banchetul de stat promite să fie un eveniment absolut de neuitat pentru cele 160 de persoane care vor avea norocul să stea în jurul unei mese uriașe din mahon, de dimensiunea a jumătate dintr-un teren de fotbal american. O ocazie rară de a vedea fastul și ceremonia la cel mai înalt nivel. Vor fi tiare, vor fi diamante, vor fi decorațiuni. Vor fi flori superbe, iar masa - o adevărată operă de artă - a fost aranjată timp de cinci zile întregi, tocmai pentru a-i impresiona pe oaspeții regelui”.

