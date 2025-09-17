Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO

17-09-2025
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie
Getty

Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat – istorică – a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu securitate intensă, relatează Reuters.  

Ioana Andreescu

Trump şi soţia sa, Melania, au sosit la Castelul Windsor, cel mai vechi şi mai mare castel locuit din lume, reşedinţă a monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani, unde tratamentul regal cu covor roşu include şi o procesiune cu trăsuri, salve de tun, o paradă aeriană militară şi un banchet fastuos.

Marea Britanie spune că va fi cea mai mare ceremonie militară de bun venit pentru o vizită de stat din istoria recentă. Trump, un fan declarat al familiei regale, nu şi-a ascuns bucuria de a fi nu doar primul lider american, ci şi primul politician ales care a fost invitat de un monarh britanic pentru două vizite de stat. La sosirea în Marea Britanie, el a declarat reporterilor că iubeşte această ţară. „Este un loc foarte special”, a spus el.

Marea Britanie speră că vizita va consolida „relaţia specială”.

Ceremonii fastuoase la Castelul Windsor

Ziua de miercuri va fi dominată de ceremonii. Trump şi soţia sa, Melania, au fost întâmpinaţi de prinţul moştenitor William, „foarte chipeşul” fiu al regelui – aşa cum l-a numit preşedintele american – şi de soţia acestuia, Kate.

Charles şi soţia sa, Regina Camilla, care a putut participa după ce s-a recuperat în urma unei sinuzite, s-au alăturat apoi familiei Trump într-o plimbare cu trăsura prin parcul castelului, pe traseul căruia au fost aliniaţi 1.300 de militari britanici. Vremea nu a fost foarte prietenoasă, aşa că trăsurile au rămas cu geamurile închise.

Familia regală le va arăta preşedintelui şi primei-doamne obiecte istorice din Colecţia Regală legate de SUA, înainte ca familia Trump să viziteze Capela Sfântului Gheorghe, locul de odihnă veşnică al reginei Elizabeth, care l-a găzduit pe Trump în prima sa vizită de stat în 2019. Familia Trump va depune o coroană de flori la mormântul defunctei regine.

Mai târziu, înainte de banchetul de stat, va avea loc o paradă aeriană a avioanelor militare.

Mize politice și geopolitice ale vizitei

Pentru Charles însuşi, vizita ar putea provoca sentimente contradictorii. El are evident puţine lucruri în comun cu Trump, de la cei 50 de ani în care a militat pentru cauze ecologice, la eforturile sale de a aduce armonie între religii şi sprijinul său recent pentru Canada, unde este şef de stat. Dar ocazia îi va oferi şi cea mai mare atenţie globală de la încoronarea sa.

„Dacă totul va decurge bine, cred că acest eveniment va rămâne în istorie ca fiind cel mai important din timpul domniei sale”, a declarat istoricul Anthony Seldon.

Joi, acţiunea se va muta la reşedinţa de la ţară a premierului Keir Starmer, Chequers, unde accentul va fi pus pe geopolitică.

Prim-ministrul Keir Starmer speră să folosească acest sentiment în avantajul Marii Britanii, întrucât guvernul său încearcă să consolideze „relaţia specială” dintre cele două naţiuni, să aprofundeze legăturile economice, să asigure investiţii de miliarde de dolari, să discute despre tarife şi să facă presiuni asupra preşedintelui SUA în ceea ce priveşte Ucraina şi Israelul.

Sursa: News.ro

17-09-2025 15:00

