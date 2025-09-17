Gluma făcută de regele Charles când i-a primit pe Donald și Melania Trump la Windsor. Replica a stârnit râsete

17-09-2025 | 23:16
Regele Charles și Melania Trump
Regele Charles a decis să „spargă gheața” cu o glumă când i-a primit la Castelul Windsor pe Donald și Melania Trump.  

Presa britanică a apelat la un specialist în citirea buzelor pentru a afla ce a discutat monarhul britanic cu oaspeții săi americani.

Momentul amuzant a avut loc în timp ce Donald Trump și soția sa îi salutau pe membrii familiei regale, potrivit Metro.

„Cum vă simțiți, este o plăcere, Maiestate. Vă mulțumesc pentru invitație!”, i-a spus Donald Trump regelui Charles.

Regele Charles a glumit apoi cu Melania, care purta o pălărie mare, de culoare mov. „Sper că vântul nu vă va lua pălăria”, i-a spus monarhul.

Gluma a stârnit amuzamentul Primei Doamne a SUA, care apoi i-a strâns mâna reginei Camila.

Trump şi Melania au ajuns la Castelul Windsor, cel mai vechi şi mai mare castel locuit din lume, reşedinţă a familiei monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani, la ora 12:15.

Au avut parte de tratamentul regal, cu covor roşu și o procesiune cu trăsuri, salve de tun, o paradă aeriană militară şi ulterior un banchet fastuos.

Președintele american este primul șef de stat de peste Ocean care are onoarea unei a doua vizite de stat în Regatul Unit. Președintele american nu are în program niciun eveniment public și își va petrece vizita de 48 de ore între castelul Windsor și reședința de la țară a premierului Angliei, ca să evite orice protest la adresa lui.

 

