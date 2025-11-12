Descoperire macabră în Germania. Șeful unei fabrici de bere a fost găsit mort, după ce a zăcut în mașină timp de 8 ani

După opt ani de incertitudine, familia unui manager regional din Germania a aflat o veste cutremurătoare: bărbatul dispărut în 2017 a fost găsit mort într-un garaj din Essen, relatează BILD .

În februarie 2017, Ralf K., managerul regional al cunoscutei mărci de bere „König Pilsener” a plecat cu mașina companiei și nu s-a mai întors. Recent, Mercedes-ul său a fost descoperit întâmplător într-un garaj din Essen, în Renania de Nord-Westfalia.

În interiorul mașinii a fost găsit trupul lui Ralf K., care, la momentul dispariției, avea 42 de ani. El și-ar fi luat viața. Analiza ADN a confirmat identitatea acestuia.

Familia, prietenii și colegii săi au trăit opt ani plini de întrebări și speranță, până acum.

„Un administrator de proprietăți, verificând o clădire vacantă, a deschis garajul din Essen-Borbeck”, a declarat pentru BILD un purtător de cuvânt al poliției.

Se pare că garajul nu fusese accesat timp de opt ani. Analiza ADN a confirmat că bărbatul decedat în scaunul șoferului era Ralf K.

Un om cunoscut și apreciat

În timpul anchetei privind dispariția, poliția verificase dacă Ralf K. ar fi putut închiria un garaj în 2017, însă nu au fost găsite dovezi la acel moment.

În urma autopsiei, medicii legiști au exclus orice suspiciune de moarte cauzată de altcineva.

Ralf K. era apreciat pentru grija și responsabilitatea sa. Datorită activității sale la distribuitorul de băuturi, era cunoscut în scena restaurantelor și barurilor și chiar a urcat pe scena unui festival al orașului, oferind interviuri ca reprezentant al sponsorului de bere.

În ziua dispariției, a luat ultima dată legătura cu autoritățile din zona Duisburg, unde călătorea pentru muncă. După o petrecere de companie în Mülheim-Styrum, ambele telefoane mobile ale sale s-au deconectat simultan, iar toate urmele sale s-au pierdut.

Familia lui Ralf K. a cerut în mod repetat informații pe Facebook, însă fără succes. Prietenii și rudele nu au reușit niciodată să explice dispariția sa.

De ce nimeni nu a știut de garaj, cum și dacă s-a plătit chiria și de ce garajul a fost verificat abia acum rămâne neclar. De asemenea, motivele care l-au determinat pe Ralf K. să facă acest gest fatal rămân necunoscute.

