Trecerea cu bacul în Bulgaria prin punctul Bechet a fost suspendată din cauza vremii. Atenționare de vreme severă

Trecerea cu bacul la PTF Bechet - Oryahovo, Bulgaria, a fost suspendată începând de joi după-amiază din cauza vremii nefavorabile.

„Ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare cu bac-ul a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) - Bechet (România) este temporar suspendată. Măsura a fost dispusă din această după-amiază, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile", se arată într-un comunicat de presă, emis joi, de ITPF Giurgiu.

Reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă.

Menţionăm faptul că, temperaturile atmosferice au scăzut sub cele de îngheţ, în zonă este în vigoare o atenţionare de vreme severă pentru vânt puternic ce poate ajunge la 90 de kilometri la oră la rafale şi în aceste zile a şi nins.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













