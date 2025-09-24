Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări, cu doi morți și doi răniți: ”Informații preliminare, un posibil lunetist”

Doi oameni au murit, iar alți doi au fost răniți, miercuri, într-un atac armat care a avut loc la sediul federal al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din Dallas, potrivit presei locale, citată de Reuters . Printre cei decedați se află și atacatorul.

Poliția a intervenit la sediul din nord-vestul orașului Dallas în jurul orei 7:30 dimineața, ora locală.

Secretarul Departamentului Securității Interne, Kristi Noem, a anunțat într-o postare pe X că există multiple victime și decese și că trăgătorul a murit în urma unei răni auto-provocate prin împușcare.

There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities. The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound. While we don’t know motive yet, we know that our ICE… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

Trăgătorul a fost găsit mort pe acoperișul unei clădiri din apropiere, a transmis afiliatul local al ABC, WFAA, citând surse.

”Informațiile preliminare indică un posibil lunetist”, a declarat directorul interimar al ICE, Todd Lyons, pentru CNN.

????BREAKING????:DALLAS ICE SHOOTING: ⚠️ A white male opened fire on ICE detainees from a rooftop at a Dallas facility. At least 3 victims are in critical condition. Authorities confirm the shooter is dead. Investigation ongoing into motives and possible accomplices. - FOX 4 pic.twitter.com/yPl3DNyqr3 — The_Independent (@TheIndeWire) September 24, 2025

Unele surse media au afirmat că victimele se află în stare critică.

Anunț oficial al Poliției Dallas

O persoană a murit și alte două au fost spitalizate cu răni prin împușcare în urma atacului armat de miercuri dimineață de la unitatea ICE din Dallas, a anunțat Departamentul de Poliție din Dallas pe X, potrivit CNN.

Atacatorul este, de asemenea, mort.

„Ancheta preliminară a stabilit că un suspect a deschis focul asupra unei clădiri guvernamentale dintr-o clădire adiacentă. Două persoane au fost transportate la spital cu răni prin împușcare. Una dintre victime a decedat la fața locului. Suspectul a decedat.”

On September 24, 2025, at about 6:40 a.m., Dallas Police responded to an assist officer call in the 8100 block of north Stemmons Freeway. The preliminary investigation determined that a suspect opened fire at a government building from an adjacent building. Two people were… — Dallas Police Dept (@DallasPD) September 24, 2025

Motivul atacului rămâne necunoscut

Madison Sheahan, director adjunct al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA, a declarat că împușcăturile de la sediul ICE din Dallas rămân o ”situație foarte fluidă”, iar motivul rămâne necunoscut.

„Am asistat la multe acte de violență la sediile ICE și nu este prima dată când avem parte de un atac, chiar și în acest an, la un sediu ICE”, a declarat ea pentru Fox News, potrivit CNN.

Niciun ofițer ICE nu a fost rănit în atac, a spus Sheahan, dar ea nu a oferit detalii despre alte victime sau răniți.

