Atac armat în Dallas, la Serviciul de Imigrări, cu doi morți și doi răniți: ”Informații preliminare, un posibil lunetist”

24-09-2025 | 16:50
Politia SUA

Doi oameni au murit, iar alți doi au fost răniți, miercuri, într-un atac armat care a avut loc la sediul federal al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din Dallas, potrivit presei locale, citată de Reuters. Printre cei decedați se află și atacatorul.

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Poliția a intervenit la sediul din nord-vestul orașului Dallas în jurul orei 7:30 dimineața, ora locală.

Secretarul Departamentului Securității Interne, Kristi Noem, a anunțat într-o postare pe X că există multiple victime și decese și că trăgătorul a murit în urma unei răni auto-provocate prin împușcare.

Trăgătorul a fost găsit mort pe acoperișul unei clădiri din apropiere, a transmis afiliatul local al ABC, WFAA, citând surse.

”Informațiile preliminare indică un posibil lunetist”, a declarat directorul interimar al ICE, Todd Lyons, pentru CNN.

Unele surse media au afirmat că victimele se află în stare critică.

Anunț oficial al Poliției Dallas

O persoană a murit și alte două au fost spitalizate cu răni prin împușcare în urma atacului armat de miercuri dimineață de la unitatea ICE din Dallas, a anunțat Departamentul de Poliție din Dallas pe X, potrivit CNN.

Atacatorul este, de asemenea, mort.

„Ancheta preliminară a stabilit că un suspect a deschis focul asupra unei clădiri guvernamentale dintr-o clădire adiacentă. Două persoane au fost transportate la spital cu răni prin împușcare. Una dintre victime a decedat la fața locului. Suspectul a decedat.”

Motivul atacului rămâne necunoscut

Madison Sheahan, director adjunct al Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA, a declarat că împușcăturile de la sediul ICE din Dallas rămân o ”situație foarte fluidă”, iar motivul rămâne necunoscut.

„Am asistat la multe acte de violență la sediile ICE și nu este prima dată când avem parte de un atac, chiar și în acest an, la un sediu ICE”, a declarat ea pentru Fox News, potrivit CNN.

Niciun ofițer ICE nu a fost rănit în atac, a spus Sheahan, dar ea nu a oferit detalii despre alte victime sau răniți.

Sursa: CNN, Reuters

Etichete: SUA, atac armat, dallas,

Dată publicare: 24-09-2025 16:17

