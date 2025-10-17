Un militar rus a fost împușcat de către unul dintre camarazii lui, în Moscova. Individul s-a sinucis ulterior

17-10-2025 | 20:24
Militari ruși
Getty Images

Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea Moscova, anunţă autorităţile, citate de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.

autor
Claudia Alionescu

”La 17 octombrie, în timpul nopţii, în incinta unei baze militare din regiunea Moscova, un militar în misiune într-un post de observaţie a încălcat regulile de mânuirea armelor şi a rănit mortal un militar”, a anunţat serviciul de presă al Districtului Militar Moscova, citat de agenţia oficială rusă de presă Tass.

Acest militar s-a sinucis, după aceea, mai anunţă această sursă, care precizează că victima era un militar profesionist angajat cu contract în armata rusă.

Nicio motivaţie a acestui gest nu a fost prezentată.

Armata rusă a deschis o anchetă.

Potrivit postului rus Ren-TV, alte trei persoane au fost rănite, iar atacatorul este un militar în termen care-şi satisfăcea serviciul militar obligatoriu, pe o perioadă de un an în Rusia.

Crime şi sinucideri în bazele militare ruse nu sunt excepţionale, din cauza iniţierii şi abuzurilor comise împotriva recruţilor.

În octombrie 2019, un recrut în vârstă de 19 ani a deschis focul în timp ce schimba garda într-o bază militară, în Siberia, şi a omorât opt camarazi, inclusiv doi ofiţeri.

Câteva săptămâni mai târziu, el a scris o scrisoare în care îşi descria ”infernul” şi spunea că era supus unor atrocităţi cu regularitate.

El a fost condamnat la 24 de ani de închisoare.

Armata rusă desfăşoară în prezent o campanie de recrutare de toamnă prin care vrea să recruteze 135.000 de bărbaţi tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, care, potrivit autorităţilor, urmează să fie cantonaţi în Rusia şi să nu fie desfăşuraţi pe front în Ucraina.

Sursa: News.ro

moscova, ucidere, sinucidere, rus, militar

Dată publicare: 17-10-2025 20:24

