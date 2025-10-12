Un supravieţuitor al masacrului din 7 octombrie din Israel, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi, s-a sinucis

Un supravieţuitor al evenimentelor din 7 octombrie din Israel, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi sub ochii lui, s-a sinucis după doi ani de la această tragedie.

Cadavrul lui Roei Shalev, ai cărui iubită şi cel mai bun prieten au fost ucişi pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost descoperit vineri seara în maşina sa incendiată, la nord de Tel Aviv, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistiţiului din războiul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP, potrivit News.ro.

Prietena lui Roei Shalev, Mapal Adam, şi cel mai bun prieten al său, Hili Solomon, au fost ucişi sub ochii lui în timpul festivalului de muzică Nova din sudul Israelului, în timp ce el a fost rănit de tirurile comando-urilor de militanţi palestinieni venite din Fâşia Gaza.

Cei trei tineri au încercat să se ascundă sub maşini în momentul în care locul festivalului a fost luat cu asalt.

La două săptămâni după masacru, mama lui Roei Shalev s-a sinucis. Potrivit presei israeliene, ea era foarte apropiată de iubita fiului său şi a fost distrusă de moartea acesteia.

Cu peste 370 de morţi, festivalul Nova a fost scena celui mai grav masacru comis pe 7 octombrie 2023 în timpul asaltului fără precedent al Hamas, care a declanşat războiul în Fâşia Gaza.

„Nu mai pot suporta această durere, ard din interior (...) Vreau doar ca această durere să înceteze”, scrisese Roei Shalev, cu câteva ore înainte de a se sinucide, pe contul său de Instagram.

Mai multe personalităţi politice din opoziţie, care, spre deosebire de majoritatea membrilor coaliţiei guvernamentale, continuă să utilizeze reţelele sociale în timpul sabatului (ziua de odihnă săptămânală evreiască), i-au adus un omagiu. Unii dintre ei au cerut o mai bună îngrijire a supravieţuitorilor atacurilor din 7 octombrie, o cerere care revine în mod regulat în dezbaterea publică israeliană.

„Este timpul ca statul Israel să trateze persoanele care suferă de probleme de sănătate mintală ca pe nişte eroi, nu ca pe nişte statistici”, a scris Avigdor Lieberman, liderul partidului naţionalist Israel Beiteinu şi fost ministru.

„Roei nu a putut suporta durerea, dar alţii sunt încă acolo, luptând, făcând faţă, încercând să trăiască. Trebuie să le oferim tot ajutorul posibil – pentru ca ei să nu se simtă singuri”, a comentat şi Yair Golan, liderul formaţiunii de stânga „Democraţii”.

În total, atacul Hamas asupra Israelului a provocat de partea israeliană moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ stabilit de AFP pe baza datelor oficiale.

