Vremea rea a lăsat fără curent peste 11.000 de locuințe, iar consumul de gaze crește. Care sunt previziunile

Stiri actuale
08-01-2026 | 19:29
×
Codul embed a fost copiat

În același tablou al necazurilor aduse de viscol, peste 11.000 de locuințe din cinci județe au rămas fără electricitate.

autor
Mihai Niculescu

Comandamentul Energetic Național s-a reunit joi dimineață, iar responsabilii susțin că pot apărea dificultăți și spre finalul săptămânii. Din cauza temperaturilor tot mai scăzute, și consumul de gaze ar putea crește cu până la 20%. Deocamdată, nu sunt probleme în aprovizionare.

Vremea rea îngreunează munca echipelor de intervenție care încearcă să remedieze avariile apărute în mai multe judeţe.

Mii de oameni au rămas fără curent în localități din Alba, Maramureș, Sălaj, Cluj și Prahova. Reuniți în cadrul Comandamentului Național Energetic, responsabilii se așteaptă să fie grele și zilele următoare, pe fondul temperaturilor scăzute.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Principala problemă e dată de acces, de drumuri care nu au fost deblocate. Au început să lucreze echipele de ieri, estimăm că până la finalul săptămânii vor ajunge să fie conectate cât mai multe dintre ele. Dar ținem cont de faptul că avem patru avertizări meteorologice de vreme rea, coduri portocalii, galbene, lucru care ar putea să ducă la noi presiuni, deconectări de la rețea.”

Citește și
bogdan ivan
Bogdan Ivan: Luăm în calcul un scenariu B, cu reducerea treptată a plafonării prețului la gaze

Nu ar trebui să existe probleme în alimentarea cu gaze a locuințelor, dar ministrul Energiei estimează o creștere cu 20% a consumului în următoarele zile.

Necesarul zilnic poate ajunge până la 57–58 de milioane de metri cubi. Peste 21 de milioane sunt acoperite din producția internă, aproximativ 25 de milioane pot fi preluate din depozite, iar diferența va fi asigurată prin importuri.

Gazul s-a scumpit, dar nu și în România, încă

Și în alte state europene, este iarnă grea iar cererea suplimentară de gaze a condus la scumpiri.

Pe piețele internaționale, prețul mediu al gazelor a ajuns la 183,3 lei/MWh, cel mai înalt nivel din ultimele două luni. Pentru moment, la noi tariful este plafonat până la finalul lunii martie la 0,31 lei/kWh, iar autoritățile iau în calcul introducerea unui mecanism de protecție din luna aprilie.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Ar trebui să dureze aproximativ un an, pentru că pe noi ne interesează foarte mult sezonul rece, pentru că atunci e vârf de consum la nivel național și mai ales în zona consumatorilor casnici. Pot să fie reduceri graduale de 8-10% în fiecare lună, până în luna aprilie a anului 2027. Nu doar pentru consumatorii vulnerabili, ci pentru întreaga piață. Și acum, plafonarea este pentru întreaga piață.

Corespondent PROTV: „Cu alte cuvinte, statul ar putea aplica o schemă prin care prețul la gaze să fie redus treptat, astfel încât tariful final să rămână aproape de nivelul plafonat, iar diferența să fie suportă de Ministerul Energiei. În calcul sunt incluse și eventuale ajutoare pentru consumatorii vulnerabili, similar celor acordate deja pentru energie. Mecanismul ar urma să fie introdus doar în situația în care furnizorii ar putea majora tarifele, însă pentru moment sunt oferte în piață sub preţul plafonat. Schema ar putea funcționa până în primăvara anului viitor, asta pentru că din 2027, încep exploatările la zăcămintele Neptun Deep, în Marea Neagră”.

Sursa: Pro TV

Etichete: gaze, scumpiri, energie electrica, tarife,

Dată publicare: 08-01-2026 19:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Ministrul Energiei: „România este în siguranță energetică. Depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%”
Stiri actuale
Ministrul Energiei: „România este în siguranță energetică. Depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%”

Ministrul Energiei Bogdan Ivan afirmă că România e în siguranţă din punct de vedere energetic şi că există stocuri de cărbune, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%, peste media UE.

Bogdan Ivan: Luăm în calcul un scenariu B, cu reducerea treptată a plafonării prețului la gaze
Stiri actuale
Bogdan Ivan: Luăm în calcul un scenariu B, cu reducerea treptată a plafonării prețului la gaze

Discuţiile cu operatorii privind eliminarea plafonării preţului la gaze au început încă din luna septembrie, pentru a avea mai multe scenarii şi a nu apărea o scumpire după 31 martie. 

Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău
Stiri Economice
Când ar putea România să reducă dependența de importurile de gaze, datorită exploatărilor din Marea Neagră și Buzău

Vremea geroasă din 2026 a dus la creșterea consumului de gaze, pentru că oamenii și-au încălzit locuințele permanent, mai ales că au fost și multe zile libere.

Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat
Stiri actuale
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat

După reliberalizarea pieței de energie electrică în 2025, anul 2026 ar putea aduce și reliberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici din România.

Sute de bucureșteni din Sectorul 3 au rămas fără gaze naturale, în urma unui incident la o instalaţie comună
Stiri actuale
Sute de bucureșteni din Sectorul 3 au rămas fără gaze naturale, în urma unui incident la o instalaţie comună

223 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectaţi, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze a instalaţiei comune de utilizare, ca urmare a unui incident.

Recomandări
Ministerul Justiției a început procedura de selecție a Procurorului General și a șefilor DNA și DIICOT. Care sunt criteriile
Stiri actuale
Ministerul Justiției a început procedura de selecție a Procurorului General și a șefilor DNA și DIICOT. Care sunt criteriile

Procedura de selecție a procurorilor de rang înalt, precum șeful DNA și PîCCJ, a început la Ministerul Justiției. Propunerile de numire vor ajunge la președintele Nicușor Dan.

Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme
Stiri Politice
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat joi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliția de Voință”.  

Președinții Germaniei și Franței, atac dur la adresa lui Donald Trump: „Distruge ordinea mondială”
Stiri externe
Președinții Germaniei și Franței, atac dur la adresa lui Donald Trump: „Distruge ordinea mondială”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cel al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, au lansat critice dure la adresa Statelor Unite, după misiunile pe care trupele americane le-au demarat în Atlanticul de Nord și Marea Caraibilor.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Ianuarie 2026

47:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59