Vremea rea a lăsat fără curent peste 11.000 de locuințe, iar consumul de gaze crește. Care sunt previziunile

În același tablou al necazurilor aduse de viscol, peste 11.000 de locuințe din cinci județe au rămas fără electricitate.

Comandamentul Energetic Național s-a reunit joi dimineață, iar responsabilii susțin că pot apărea dificultăți și spre finalul săptămânii. Din cauza temperaturilor tot mai scăzute, și consumul de gaze ar putea crește cu până la 20%. Deocamdată, nu sunt probleme în aprovizionare.

Vremea rea îngreunează munca echipelor de intervenție care încearcă să remedieze avariile apărute în mai multe judeţe.

Mii de oameni au rămas fără curent în localități din Alba, Maramureș, Sălaj, Cluj și Prahova. Reuniți în cadrul Comandamentului Național Energetic, responsabilii se așteaptă să fie grele și zilele următoare, pe fondul temperaturilor scăzute.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Principala problemă e dată de acces, de drumuri care nu au fost deblocate. Au început să lucreze echipele de ieri, estimăm că până la finalul săptămânii vor ajunge să fie conectate cât mai multe dintre ele. Dar ținem cont de faptul că avem patru avertizări meteorologice de vreme rea, coduri portocalii, galbene, lucru care ar putea să ducă la noi presiuni, deconectări de la rețea.”

Nu ar trebui să existe probleme în alimentarea cu gaze a locuințelor, dar ministrul Energiei estimează o creștere cu 20% a consumului în următoarele zile.

Necesarul zilnic poate ajunge până la 57–58 de milioane de metri cubi. Peste 21 de milioane sunt acoperite din producția internă, aproximativ 25 de milioane pot fi preluate din depozite, iar diferența va fi asigurată prin importuri.

Gazul s-a scumpit, dar nu și în România, încă

Și în alte state europene, este iarnă grea iar cererea suplimentară de gaze a condus la scumpiri.

Pe piețele internaționale, prețul mediu al gazelor a ajuns la 183,3 lei/MWh, cel mai înalt nivel din ultimele două luni. Pentru moment, la noi tariful este plafonat până la finalul lunii martie la 0,31 lei/kWh, iar autoritățile iau în calcul introducerea unui mecanism de protecție din luna aprilie.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Ar trebui să dureze aproximativ un an, pentru că pe noi ne interesează foarte mult sezonul rece, pentru că atunci e vârf de consum la nivel național și mai ales în zona consumatorilor casnici. Pot să fie reduceri graduale de 8-10% în fiecare lună, până în luna aprilie a anului 2027. Nu doar pentru consumatorii vulnerabili, ci pentru întreaga piață. Și acum, plafonarea este pentru întreaga piață.”

Corespondent PROTV: „Cu alte cuvinte, statul ar putea aplica o schemă prin care prețul la gaze să fie redus treptat, astfel încât tariful final să rămână aproape de nivelul plafonat, iar diferența să fie suportă de Ministerul Energiei. În calcul sunt incluse și eventuale ajutoare pentru consumatorii vulnerabili, similar celor acordate deja pentru energie. Mecanismul ar urma să fie introdus doar în situația în care furnizorii ar putea majora tarifele, însă pentru moment sunt oferte în piață sub preţul plafonat. Schema ar putea funcționa până în primăvara anului viitor, asta pentru că din 2027, încep exploatările la zăcămintele Neptun Deep, în Marea Neagră”.

