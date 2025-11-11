Bărbatul care a jefuit un livrator în Galați s-a sinucis în arestul Poliției. Ce rugăminte a avut înainte de a muri

Deznodământ șocant după o tâlhărie. Suspectul, un bărbat de 25 de ani, s-a sinucis în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Galați.

Atentie, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Bărbatul de 25 de ani era în arest de două zile, după ce a jefuit un livrator care venise să-i aducă alcoolul și țigările comandate pe internet, sub un nume fictiv.

Când curierul, un tânăr de 18 ani, a ajuns la locul de întâlnire, bărbatul l-a amenințat cu un cuțit și i-a furat pachetul. Victima a reușit să filmeze, cu telefonul mobil, momentele când suspectul fugea și așa acesta a fost prins de poliție.

Era singur în celulă când și-a pus capăt zilelor. Un agent de poliție din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Galați l-a găsit, puțin după ora 10.

A fost chemat imediat un echipaj medical, dar nu s-a mai putut face nimic pentru bărbat. Cu aproape o oră înainte, el discutase cu polițiștii și îi rugase să îi permită să își cumpere ceva de la magazin.

Decesul lui este acum anchetat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













