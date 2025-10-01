Un student s-a sinucis în ziua absolvirii, după ce i s-a spus din greșeală că a picat un curs

STUDENT

Mama unui student care și-a luat viața după ce i s-a comunicat în mod eronat că nu va fi eligibil pentru absolvire a vorbit despre durerea ei, spunând că fiul ei a fost „tratat nedrept” de către Universitatea din Glasgow, Scoția.

Ethan Scott Brown, 23 de ani, urma să absolve în decembrie 2024, după ce a studiat geografia la universitatea scoțiană, scrie Sky News.

Însă familia a spus că, în septembrie acelui an, a fost anunțat că nu i s-a acordat o notă la un curs și, prin urmare, nu va fi eligibil să absolve cu diplomă de licență cu onoruri.

Potrivit apropiaților, în urma acestui anunț, el și-a luat viața pe 13 decembrie 2024, chiar în ziua în care ar fi trebuit să absolve, fiind găsit mort în dormitor de mama sa, Tracy Scott.

Familia afirmă că, după ce doamna Scott a cerut explicații universității, o investigație internă a confirmat că Ethan primise o notă greșită la acel curs, din cauza unei erori a instituției, și că ar fi trebuit să absolve cu diplomă de licență cu onoruri, calificativ 2:1.

vladimir putin
Vladimir Putin, mesaj sfidător la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de asta”

Ei susțin că eroarea nu a fost observată de niciun membru al personalului și nu a fost identificată nici de două comisii interne de examinare și nici de una externă.

Familia, din Coatbridge, North Lanarkshire, crede că a existat un „eșec sistemic” la universitate și cere răspunsuri despre posibilitatea ca și alți studenți să fi fost afectați și în mod greșit informați că au picat.

Universitatea a recunoscut că a existat o „eroare tragică” legată de notele lui Ethan și și-a exprimat cele mai profunde regrete, dar a precizat că problema a fost un incident izolat.

Vorbind la o conferință de presă organizată la biroul avocatului familiei din Glasgow, marți, doamna Scott a spus: „Fiul meu, Ethan, a fost atât de fericit când a fost acceptat să studieze la Universitatea din Glasgow. Noi, ca familie, am fost încântați pentru el.
Ethan a fost un tânăr bun și grijuliu, foarte iubit. Așa că îmi frânge inima să știu acum chinul psihic pe care această universitate trebuie să i-l fi cauzat fiului meu.


