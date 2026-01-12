Cum vrea NATO să-l descurajeze pe Trump pentru ca SUA, principalul membru al Alianței, să nu ocupe Groenlanda

12-01-2026 | 20:42
donald trump
Shutterstock

NATO încearcă să-l convingă pe Trump ca SUA, principalul membru al Alianței să nu ocupe Groenlanda, în timp ce liderul de la Casa Albă sugerează că aliații ar urma să aleagă între existența NATO și preluarea de către americani a insulei daneze.

Cristian Anton

NATO ca organizaţie şi Groenlanda şi-au anunţat luni voinţa de a colabora pentru a consolida apărarea acestui vast teritoriu danez autonom, sperând să-l descurajeze astfel pe preşedintele american Donald Trump, care doreşte ca Statele Unite, principalul membru al NATO, să preia cu orice preţ controlul asupra acestui teritoriu, relatează AFP.

Trump susţine că SUA trebuie să preia Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe poziţii strategice pe această insulă arctică bogată în resurse minerale. Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită acolo încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă.

El a amplificat duminică şi mai mult îngrijorările, după ce a declarat că Statele Unite vor prelua Groenlanda, "într-un fel sau altul". "Avem nevoie de un titlu de proprietate", a indicat liderul de la Casa Albă.

Confruntat cu posibilitatea tot mai credibilă a anexării insulei prin forţă, premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen îşi pune speranţele apărării acestui teritoriu tocmai în NATO, deşi Statele Unite sunt principalul membru al organizaţiei.

Jean-Noel Barrot
Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda

"Securitatea şi apărarea noastră ţin de NATO. Aceasta este o linie fundamentală şi de neclintit", a scris Nielsen pe Facebook. Prin urmare, guvernul groenlandez "se va strădui să facă în aşa fel încât dezvoltarea apărării în Groenlanda şi în jurul acesteia să se realizeze în strânsă colaborare cu NATO. Aceasta prin dialog cu aliaţii noştri, inclusiv cu Statele Unite. Şi în colaborare cu Danemarca", a adăugat el.

Trump: Aliații să aleagă între existența NATO și Groenlanda

Această pledoarie menită să-l convingă pe Trump pare să se înscrie în cadrul unei acţiuni comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a declarat că lucrează "la următoarele etape" în vederea consolidării securităţii Groenlandei.

Statele membre NATO au discutat această abordare săptămâna trecută la Bruxelles. Mai multe căi de acţiune au fost dezbătute, inclusiv creşterea numărului de nave de război în regiunea arctică, dar nu s-a decis nimic concret.

Nu este însă sigur că acest efort îl va convinge pe Trump, care săptămâna trecută a sugerat că probabil aliaţii vor trebui să aleagă între păstrarea integrităţii NATO şi preluarea de către SUA a controlului asupra Groenlandei.

Atât guvernul local din Groenlanda cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, dar Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă. Aceasta ar însemna însă sfârşitul NATO, a avertizat săptămâna trecută şefa guvernului danez, Mette Frederiksen. "Dacă Statele Unite decid să atace o altă ţară NATO, atunci totul se va sfârşi, iar aceasta include NATO şi implicit securitatea postbelică", a remarcat ea.

Ocuparea Groenlandei de către SUA ar obliga țările Uniunii Europene să ajute militar Danemarca  

Tratatul UE obligă ţările membre ale blocului comunitar să ofere asistenţă în cazul unei agresiuni militare împotriva vreuneia dintre ele, a amintit luni comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, care s-a declarat de acord cu punctul de vedere al lui Mette Frederiksen referitor la sfârşitul NATO în cazul unei invazii americane în Groenlanda, invazie pe care acelaşi comisar european o consideră totuşi improbabilă.

Dar dacă o astfel de invazie chiar ar avea loc, a explicat el, articolul 42.7 din Tratatul Uniunii Europene obligă statele membre să ofere asistenţă militară Danemarcei.

"Va depinde foarte mult de Danemarca, cum va reacţiona, care va fi poziţia sa, dar categoric există o astfel de obligaţie a statelor membre de a oferi asistenţă reciprocă dacă un alt stat membru se confruntă cu o agresiune militară", a subliniat comisarul european.

Danemarca încearcă în acest timp să joace cartea diplomaţiei. În cadrul unor demersuri de acest fel va avea loc o întâlnire săptămâna aceasta între oficiali danezi şi groenlandezi şi o delegaţie americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio, discuţii care, conform presei americane şi daneze, se vor desfăşura miercuri la Washington.

În acest timp, potrivit ziarului britanic The Telegraph, responsabili militari europeni elaborează planuri preliminare pentru o posibilă misiune aliată, care ar putea include trupe, nave şi avioane, cu participarea mai multor ţări europene, inclusiv a Regatului Unit.

Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare

Analiză. Statele Unite au încercat să preia Groenlanda şi în trecut, dar fără succes
Analiză. Statele Unite au încercat să preia Groenlanda şi în trecut, dar fără succes

După capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA, Donald Trump și-a intensificat retorica privind preluarea Groenlandei, reaprinzând temerile legate de o posibilă intervenție militară.

Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda
Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda

Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Casa Albă: „Donald Trump discută despre cum să dobândească Groenlanda, iar armata americană este întotdeauna o opţiune
Casa Albă: „Donald Trump discută despre cum să dobândească Groenlanda, iar armata americană este întotdeauna o opţiune"

Preşedintele american Donald Trump şi echipa sa discută opţiuni despre cum să dobândească Groenlanda, iar utilizarea armatei americane în atingerea acestui obiectiv este "întotdeauna o opţiune", a declarat marţi Casa Albă, transmite Reuters.

WSJ: Trump vrea să cumpere Groenlanda. Liderul SUA spune că tot ce face Danemarca pentru insulă e să ia sănii trase de câini
WSJ: Trump vrea să cumpere Groenlanda. Liderul SUA spune că tot ce face Danemarca pentru insulă e să ia sănii trase de câini

Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda de la Danemarca, iar toate amenințările sale militare sunt, de fapt, o tehnică de negociere, le-a spus secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani, potrivit WSJ și NYT.

 

Ce face Groenlanda pentru a nu fi invadată de SUA. ”Poporul trebuie să fie pregătit”
Ce face Groenlanda pentru a nu fi invadată de SUA. ”Poporul trebuie să fie pregătit”

Groenlanda este dispusă să își aprofundeze relațiile cu SUA și să stabilească o linie directă de cumunicare cu Washington-ul, în timp ce face apel la calm după declarațiile oficiale ale echipei Trump cu privire la preluarea acestui teritoriu danez.

Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!
PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026!

PRO TV va încheia difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: La Măruță.

Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.

