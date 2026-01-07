Casa Albă: „Donald Trump discută despre cum să dobândească Groenlanda, iar armata americană este întotdeauna o opţiune"

Preşedintele american Donald Trump şi echipa sa discută opţiuni despre cum să dobândească Groenlanda, iar utilizarea armatei americane în atingerea acestui obiectiv este "întotdeauna o opţiune", a declarat marţi Casa Albă, transmite Reuters.

Ambiția lui Trump de a obține Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, ca centru strategic american în Arctica, unde există un interes tot mai mare din partea Rusiei și Chinei, a fost readusă în atenție în ultimele zile, după capturarea de către SUA a președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Groenlanda a declarat în repetate rânduri că nu dorește să facă parte din Statele Unite, amintește Reuters.

Casa Albă a declarat, într-un comunicat, ca răspuns la întrebările Reuters, că Trump consideră obținerea Groenlandei o prioritate de securitate națională a SUA, necesară pentru a „descuraja adversarii noștri din regiunea arctică”.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a atinge acest obiectiv important de politică externă și, bineînțeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului-șef”, a declarat Casa Albă.

Discuții active la Casa Albă privind modalitățile de obținere a Groenlandei

Un oficial american de rang înalt a afirmat că discuțiile despre modalitățile de dobândire a Groenlandei sunt active în Biroul Oval și că consilierii discută o varietate de opțiuni.

Declarațiile ferme în sprijinul Groenlandei din partea liderilor NATO nu l-au descurajat pe Trump, a spus oficialul.

„Nu va dispărea”, a spus oficialul despre eforturile președintelui de a obține Groenlanda în cei trei ani rămași de mandat.

Oficialul, vorbind sub condiția anonimatului, a detaliat că opțiunile includ achiziționarea directă a Groenlandei de către SUA sau formarea unui Compact of Free Association (COFA) cu teritoriul. Un acord strategic de tip COFA nu ar bifa însă ambiția lui Trump de a face din insula cu 57.000 de locuitori o parte a SUA.

Nu a fost furnizat un preț potențial de achiziție, scrie Reuters.

„Diplomația este întotdeauna prima opțiune a președintelui în orice situație, precum și încheierea de tranzacții. Îi plac înțelegerile. Așadar, dacă se poate face o afacere bună pentru achiziționarea Groenlandei, acesta ar fi cu siguranță primul său instinct”, a spus oficialul.

Oficialii administrației americane susțin că insula este crucială pentru SUA datorită zăcămintelor sale de minerale cu aplicații importante de înaltă tehnologie și militare. Aceste resurse rămân neexploatate din cauza lipsei de forță de muncă, a infrastructurii limitate și a altor provocări.

Liderii marilor puteri europene și ai Canadei s-au unit marți în sprijinul Groenlandei, spunând că insula arctică aparține poporului său.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













