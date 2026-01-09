Schimbare de paradigmă. Europa are „dreptul de a spune nu” lui Donald Trump. Argumentele șefului diplomației franceze

Europa are „dreptul de a spune nu” Statelor Unite atunci când Washingtonul promovează inițiative considerate inacceptabile, a declarat vineri ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, într-un discurs susținut în fața ambasadorilor Franței.

Șeful diplomației franceze a descris drept un „fapt marcant” al începutului de an dezacordul cu „Statele Unite ale Americii, un popor cu care noi, europenii, şi, în plus, noi, francezii, avem o istorie lungă şi unică, forjată în războaie şi revoluţii comune”, relatează AFP, preluat de news.ro.

Potrivit lui Barrot, noua administrație americană a ales să își reconfigureze relațiile internaționale. „În câteva luni, noua administraţie americană a decis, şi este dreptul său, să regândească legăturile care ne unesc”, a spus ministrul.

În acest context, el a subliniat că și europenii au dreptul de a-și afirma poziția. „Este de asemenea dreptul nostru să spunem nu unui aliat istoric, oricât de istoric ar fi el, atunci când propunerea sa nu este acceptabilă şi atunci când trebuie să spunem nu”, a afirmat Jean-Noël Barrot.

Declarațiile vin la scurt timp după ce Franța, Germania, Regatul Unit și Italia, alături de alte state europene, au semnat o „Declaraţie comună” prin care își exprimă sprijinul față de Groenlanda și Danemarca, în fața revendicărilor formulate de președintele american Donald Trump asupra teritoriului danez.

Anterior, la 3 ianuarie, ministrul francez de Externe condamnase public capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către armata americană, apreciind că operațiunea „contravine” dreptului internațional. În același timp, el i-a reproșat liderului de la Caracas, aflat la putere din 2013, că a adus „o atingere gravă deminităţii şi dreptului la autodeterminare” ale venezuelenilor.

În discursul său de vineri, Jean-Noël Barrot a respins și evaluarea din strategia de securitate națională a SUA, publicată în decembrie, potrivit căreia Europa s-ar afla în pragul unei „pieiri a civilizaţiei”. „Nu, Europa nu se află pe marginea ştergerii civilizaţionale, iar vocile prezumţioase care o pretind ar face mai bine să se ferească de propria pieire”, a replicat ministrul.

Totuși, el a avertizat că Uniunea Europeană este „ameninţată de adversari care încearcă să destrame legăturile de solidaritate care ne unesc”, dar și „din interior de oboseala democratică”.

„În ordine de luptă”

Pentru a răspunde acestor provocări, Jean-Noël Barrot a cerut întărirea vocii Franței pe scena internațională, afirmând că aceasta deranjează „internaţionala reacţionară” care se întinde „de pe culoarele Kremlinului şi până în cercurile MAGA (Make America Great Again)” din jurul lui Donald Trump.

„Ea îi deranjează pe autocraţii şi regimurile aşa-zis liberale. Ea îi deranjează pe oligarhii corupţi, pe revizionişti şi pe complotiştii din toate taberele, care ne-au declarat război în domeniul percepţiei”, a continuat ministrul, acuzând încercări de „subminare a încrederii francezilor în instituţiile lor, a concordiei naţionale şi a unităţii europene”.

Barrot a anunțat că a pus „Quai d'Orsay în ordine de luptă, cu susinerea premierului” Sébastien Lecornu, pentru organizarea unei riposte în plan informațional.

Totodată, el a promis „o coordonare nouă” între ministerele Afacerilor Externe și Afacerilor Interne, pentru a răspunde mai eficient așteptărilor legate de imigrație, un subiect sensibil în contextul apropierii alegerilor municipale din martie.

Imigrația este un domeniu în care Donald Trump critică frecvent Europa, acuzând-o că primește prea mulți imigranți. „Compatrioţii noştri se aşteaptă să ne controlăm frontierele. Da, câştigăm de pe urma primirii muncitorilor, creatorilor, inovatorilor străini”, le-a transmis Barrot ambasadorilor.

În același timp, el a subliniat că „atunci când o persoană nu dispune sau nu mai dispune de dreptul de sejur pe teritoriul naţional (francez), ea trebuie să fie deportată la frontieră”.

„Primul nivel de răspuns la această aşteptare legitimă” este, potrivit ministrului, reducerea tensiunilor geopolitice care determină populațiile să își părăsească țările de origine. El a salutat, de asemenea, adoptarea Pactului european pentru Migraţie şi Azil, care urmează să intre în vigoare în acest an și care ar trebui, în opinia sa, să „schimbe situaţia”.

„Însă trebuie să mergem şi mai departe şi o putem face numai în strânsă legătură cu Ministerul de Interne”, a conchis Jean-Noël Barrot.

