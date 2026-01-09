Donald Trump, dispus să aleagă între NATO și Groenlanda: „Nu vreau să fac rău oamenilor”

09-01-2026 | 17:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că „ar putea fi o alegere” pentru Washington dacă ar trebui să aleagă între controlul Groenlandei și menținerea alianței NATO, pe fondul unei noi încercări de a achiziționa insula din Cercul Polar Arctic.

Alexandru Toader

Trump a sugerat, de asemenea, că alianța ar fi ineficientă fără SUA.

„Cred că ne vom înțelege întotdeauna bine cu Europa, dar vreau ca ei să se pună la punct”, a spus el. „Dacă ne uităm la NATO, Rusia, vă pot spune că nu este deloc preocupată de nicio altă țară în afară de noi.”

La câteva zile după ce a ordonat operațiunea de înlăturare a lui Nicolás Maduro din Venezuela și a lansat amenințări împotriva mai multor națiuni, Trump a declarat într-un interviu acordat New York Times că simțul său personal al binelui și răului reprezintă singura limită a autorității sale de a desfășura forțe militare americane la nivel global.

„Nu am nevoie de dreptul internațional”, a declarat Trump într-un interviu acordat New York Times, înainte de a adăuga că „da”, trebuie să îl respect, dar sugerând că definiția rămâne neclară.

impuscata Minneapolis
The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO

„Nu vreau să fac rău oamenilor”, a subliniat el.

În ciuda faptului că se descrie drept un „președinte al păcii” și că și-a exprimat interesul pentru Premiul Nobel, Trump a autorizat atacuri militare în Iran, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen și Venezuela de la începutul celui de-al doilea mandat, potrivit Euronews.

După capturarea lui Maduro, Trump a emis avertismente către Columbia și a reînnoit cererile privind Groenlanda, un teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei, care face parte din alianța NATO.

Trump, care și-a construit averea prin dezvoltarea imobiliară, a declarat că controlul SUA asupra Groenlandei reprezintă „ceea ce consider că este necesar din punct de vedere psihologic pentru succes”.

Atât guvernul danez, cât și cel groenlandez resping propunerile lui Trump de a cumpăra sau de a confisca insula.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat săptămâna aceasta că o încercare militară de a cuceri Groenlanda ar marca sfârșitul NATO.

„Groenlanda aparține poporului său. Danemarca și Groenlanda, și numai ele, au dreptul să decidă asupra chestiunilor care le privesc”, au declarat liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Regatului Unit și Danemarcei într-o declarație comună emisă săptămâna aceasta.

Sursa: euronews.com

09-01-2026 17:10

