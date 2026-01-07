WSJ: Trump vrea să cumpere Groenlanda. Liderul SUA spune că tot ce face Danemarca pentru insulă e să ia sănii trase de câini

Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda de la Danemarca, iar toate amenințările sale militare sunt, de fapt, o tehnică de negociere, le-a spus secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani, potrivit WSJ și NYT.

Secretarul de stat Marco Rubio le-a spus congresmenilor americani că recentele ameninţări ale administraţiei împotriva Groenlandei nu semnifică o invazie iminentă şi că obiectivul său este de a cumpăra insula de la Danemarca, au declarat surse informate citate de publicaţiile The Wall Street Journal şi The New York Times.

În fapt, Trump le-a cerut consilierilor să îi prezinte un plan actualizat pentru achiziţionarea teritoriului, au declarat marţi oficiali americani.

Comentariile lui Rubio au fost făcute în timpul unei şedinţe informative susţinute de oficiali de rang înalt ai administraţiei, printre care secretarul apărării Pete Hegseth şi preşedintele Comitetului şefilor de stat major, generalul Dan Caine, cu liderii Congresului, pe tema operaţiunii de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro şi a planurilor administraţiei pentru viitorul ţării. Rubio a vorbit cel mai mult, au spus sursele.

Declaraţiile lui Rubio au venit după ce liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, a întrebat dacă administraţia Trump intenţionează să folosească forţa militară în alte locuri, inclusiv în Mexic şi Groenlanda.

De asemenea, comentariile vin în contextul în care Casa Albă a făcut declaraţii din ce în ce mai belicoase cu privire la controlul insulei. Trump şi alţi oficiali de rang înalt ai administraţiei au refuzat public să excludă posibilitatea cuceririi teritoriului prin forţă.

Invadarea americană a Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO

Nu este clar dacă Rubio a încercat să calmeze îngrijorările legislatorilor, dar administraţia Trump a semnalat de mult timp că încearcă să convingă Danemarca să cedeze controlul asupra Groenlandei, cea mai mare insulă din lume.

Senatorul Lindsey Graham, un aliat ferm al lui Trump în Congres, a spus, de asemenea, că ceea ce face administraţia în legătură cu Groenlanda „se rezumă la negocieri”.

„Avem nevoie de control legal şi de protecţie legală pentru a justifica edificarea locului şi trimiterea oamenilor noştri acolo”, a spus el.

Pe de altă parte, oficialii americani şi europeni spun că nu au văzut niciun semn că la Casa Albă s-ar pregăti o invazie militară a Groenlandei.

Membrii NATO au declarat că un atac american asupra Groenlandei, o insulă autonomă care face parte din Danemarca, ar însemna efectiv sfârşitul NATO, alianţa politico-militară ce durează de zeci de ani.

Sondajele arată că majoritatea groenlandezilor se opun integrării în SUA.

Unii legislatori americani şi oficiali europeni sunt îngrijoraţi că recenta operaţiune militară americană de înlăturare a lui Maduro, împreună cu atacurile SUA în Nigeria şi Iran, indică faptul că Trump este mai deschis la utilizarea forţei decât în orice alt moment al celor două mandate prezidenţiale ale sale.

Casa Albă a emis marţi o declaraţie către agenţiile de presă în care spune că Donald Trump nu exclude o invazie americană a Groenlandei.

Însă în timpul briefingului pentru Congres, Marco Rubio a minimizat ideea că SUA ar putea cuceri Groenlanda cu forţa, potrivit persoanelor informate despre această şedinţă. Totuşi, Stephen Miller, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Trump, nu a exclus luni, într-un interviu televizat, invadarea insulei. „Nimeni nu va lupta militar împotriva Statelor Unite pentru viitorul Groenlandei”, a spus Miller la CNN.

Trump spune că tot ce cumpără Danemarca din SUA pentru înarmarea Groenlandei sunt doar ”sănii trase de câini”

„Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securităţii naţionale, iar Uniunea Europeană are nevoie ca noi să o avem şi ei ştiu asta”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul Air Force One cu o zi înainte.

Trump insistă că SUA trebuie să controleze Groenlanda pentru a proteja mai bine Arctica împotriva Rusiei şi Chinei. El a vorbit, de asemenea, deschis despre faptul că guvernul SUA şi companiile americane ar trebui să aibă un acces mai mare la mineralele critice ale insulei.

Guvernul danez a răspuns sugerând în repetate rânduri că SUA ar putea staţiona mai multe trupe în Groenlanda şi ar putea obţine drepturi miniere noi şi îmbunătăţite. Pentru a răspunde preocupărilor lui Trump privind securitatea Arcticii, Danemarca a investit în infrastructura de securitate a insulei şi a declarat că intenţionează să cheltuiască miliarde de dolari pe arme noi, precum nave şi avioane. Dar Trump a denigrat aceste măsuri duminică, spunând că Danemarca cumpără, de fapt, „încă o sanie trasă de câini”.

Teama de o acţiune agresivă din partea SUA s-a răspândit în toată Europa, şase dintre liderii continentului alăturându-se marţi prim-ministrului danez Mette Frederiksen într-o declaraţie comună neobişnuită, în care au solicitat SUA să colaboreze „colectiv” cu aliaţii pentru a răspunde preocupărilor legate de securitatea în Arctica.

Dar Frederiksen a fost mult mai directă şi mai tranşantă luni, declarând postului local de televiziune DR că „totul s-ar sfârşi” dacă SUA ar ataca o ţară NATO pentru a cuceri Groenlanda. „Comunitatea internaţională aşa cum o cunoaştem, regulile democratice ale jocului, NATO, cea mai puternică alianţă defensivă din lume - toate acestea s-ar prăbuşi dacă o ţară NATO ar alege să atace o altă ţară”, a avertizat ea.

Potrivit New York Times, în timpul briefingului pentru Congres, Rubio nu a dat detalii despre ce a vrut să spună prin „cumpărarea” Groenlandei, dar Trump le-ar fi cerut consilierilor să îi prezinte un plan actualizat pentru achiziţionarea teritoriului. Trump a petrecut zeci de ani în New York ca dezvoltator imobiliar, iar unul dintre principalii săi emisari diplomatici, Steve Witkoff, provine din acelaşi mediu, reaminteşte cotidianul.

