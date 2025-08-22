Cum răsplătește o firmă din China munca suplimentară. Un angajat a stat 160 de ore peste program, de bună voie și fără plată

Stiri externe
22-08-2025 | 10:47
angajat
Shutterstock

O firmă din China este criticată pentru glorificarea orelor suplimentare, după ce s-a limitat doar la a le mulțumi angajaților ”altruiști” care muncesc ore suplimentare. Unul dintre ei a lucrat 160 de ore peste program, benevol și fără plată.

 

autor
Cristian Anton

O firmă chineză este criticată intens pentru glorificarea orelor suplimentare, după ce s-a aflat că un angajat de-al său a muncit 160 de ore suplimentare într-o lună, de bună voie și fără plată, iar compania i-a transmis că nu plătește decât statul peste program la ordinul șefului, scrie South China Morning Post (SCMP).

Compania le mulțumește angajaților „altruiști” pentru că „își iubesc meseria”, dar i-a anunțat că le nu plătește pentru munca suplimentară oferită voluntar, ci o face doar dacă acest lucru este comandat de șefi, arată sursa citată.

Pe 6 august, compania de comerț electronic Yisai din Shanghai a emis o notificare de laudă pentru performanțele angajaților săi în ceea ce privește orele suplimentare.

”Ei sunt modele pentru noi toți”

Documentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare din China, a relatat China Youth Daily.

Citește și
masina electrica xiaomi
Xiaomi își propune să intre pe piața europeană a mașinilor electrice în 2027. Compania are probleme de producție în China

După ce am colectat date despre orele de plecare ale angajaților noștri de la sistemul de pază la intrare, am descoperit un grup de angajați care sunt foarte responsabili în ceea ce privește munca lor și au adus contribuții altruiste companiei noastre. Ei sunt modele pentru noi toți”, a transmis compania în notificare.

Acesta a enumerat primii 15 lucrători în funcție de orele suplimentare efectuate în iulie.

Românii nu prea muncesc peste program, cel puțin în acte. Care e însă realitatea

Sursa: StirilePROTV

Etichete: China, angajati, ore suplimentare,

Dată publicare: 22-08-2025 10:47

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
China se pregătește pentru o paradă militară, pe 3 septembrie. Putin va fi prezent la eveniment
Stiri externe
China se pregătește pentru o paradă militară, pe 3 septembrie. Putin va fi prezent la eveniment

În Beijing, mii și mii de militari repetă de zor, zi și noapte, pentru parada grandioasă prin care China va marca, pe 3 septembrie, împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Xiaomi își propune să intre pe piața europeană a mașinilor electrice în 2027. Compania are probleme de producție în China
Stiri Auto
Xiaomi își propune să intre pe piața europeană a mașinilor electrice în 2027. Compania are probleme de producție în China

Compania chineză de tehnologie Xiomi plănuiește să vândă mașini electrice în Europa începând cu anul 2027.

O femeie a rămas însărcinată de mai multe ori ca să evite închisoarea în China
Stiri Diverse
O femeie a rămas însărcinată de mai multe ori ca să evite închisoarea în China

O femeie din China, care rămânea însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea, a fost în cele din urmă adusă în fața justiției.

Tinerii din China plătesc ca să muncească „de formă”. Cât îi costă să le arate părinților poze de la un job
Stiri Diverse
Tinerii din China plătesc ca să muncească „de formă”. Cât îi costă să le arate părinților poze de la un job

Companii de „muncă falsă”, care îi ajută pe șomeri să pretindă că au un loc de muncă pentru o sumă mică, apar tot mai des în China.

Un colos auto din China își deschide fabrică în Timișoara. Are venituri de 24,5 miliarde de dolari pe an
Stiri Economice
Un colos auto din China își deschide fabrică în Timișoara. Are venituri de 24,5 miliarde de dolari pe an

Great Wall Motor, unul dintre cei mai mari producători auto din China și din lume, își deschide o unitate de producție la Timișoara. Decizia companiei cu venituri de 24,5 miliarde de dolari/an ar putea fi primul pas spre producția de mașini în Europa.  

Recomandări
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o "capcană" în care preşedintele rus Vladimir Putin "vrea să cădem".

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală
Stiri Politice
Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală

Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliţie au discutat de două ori despre organizarea alegerilor din Capitală şi că, în principiu, au convenit ca acestea să aibă loc în luna noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12