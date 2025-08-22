Cum răsplătește o firmă din China munca suplimentară. Un angajat a stat 160 de ore peste program, de bună voie și fără plată

O firmă din China este criticată pentru glorificarea orelor suplimentare, după ce s-a limitat doar la a le mulțumi angajaților ”altruiști” care muncesc ore suplimentare. Unul dintre ei a lucrat 160 de ore peste program, benevol și fără plată.

O firmă chineză este criticată intens pentru glorificarea orelor suplimentare, după ce s-a aflat că un angajat de-al său a muncit 160 de ore suplimentare într-o lună, de bună voie și fără plată, iar compania i-a transmis că nu plătește decât statul peste program la ordinul șefului, scrie South China Morning Post (SCMP).

Compania le mulțumește angajaților „altruiști” pentru că „își iubesc meseria”, dar i-a anunțat că le nu plătește pentru munca suplimentară oferită voluntar, ci o face doar dacă acest lucru este comandat de șefi, arată sursa citată.

Pe 6 august, compania de comerț electronic Yisai din Shanghai a emis o notificare de laudă pentru performanțele angajaților săi în ceea ce privește orele suplimentare.

”Ei sunt modele pentru noi toți”

Documentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare din China, a relatat China Youth Daily.

„După ce am colectat date despre orele de plecare ale angajaților noștri de la sistemul de pază la intrare, am descoperit un grup de angajați care sunt foarte responsabili în ceea ce privește munca lor și au adus contribuții altruiste companiei noastre. Ei sunt modele pentru noi toți”, a transmis compania în notificare.

Acesta a enumerat primii 15 lucrători în funcție de orele suplimentare efectuate în iulie.

